Δόξα Λευκάδας: Τεχνικός διευθυντής ο Τσαλδάρης

Ο Δημήτρης Τσαλδάρης ανέλαβε τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην Δόξα Λευκάδας.

Ο Δημήτρης Τσαλδάρης πήρε τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην Δόξα Λευκάδας. Στην ομάδα του Ιονίου είχε παίξει το 2015, ενώ πέρσι ήταν στο τεχνικό τιμ του Πανιωνίου.



Η ανακοίνωση της ομάδας:

«Η ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον Δημήτρη Τσαλδάρη, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Τεχνικού Διευθυντή της ομάδας.



Ο Δημήτρης Τσαλδάρης αποτελεί μια ξεχωριστή προσωπικότητα για τον σύλλογό μας. Ως αθλητής φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα της Δόξας, προσφέροντας σημαντικές στιγμές, επαγγελματισμό και ήθος, κερδίζοντας την εκτίμηση όλων στην οικογένεια της ομάδας. Η επιστροφή του, αυτή τη φορά από ένα νέο και ιδιαίτερα σημαντικό πόστο, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής με στόχο τη διαρκή αγωνιστική και οργανωτική εξέλιξη του συλλόγου.



Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη στη νέα του θέση και συνεχίζουμε μαζί την προσπάθεια για την επόμενη ημέρα της Δόξας Λευκάδας».