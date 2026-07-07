Γερεμέγιεφ: «Οι ιδέες του κόουτς Λίσι αρχίζουν και φαίνονται» (vids)

Τις πρώτες μέρες του Αλέσιο Λίσι στον ΠΑΟΚ σχολίασε ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ, μετά τη νέα νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ Λάρνακας (3-2).

Αποστολή στην Ολλανδία

Ο Σουηδός επιθετικός σκόραρε το πρώτο του ανεπίσημο γκολ για τη φετινή σεζόν με τον ΠΑΟΚ, σχολιάζοντας μετά το τέλος του ματς τη φιλοσοφία που τους «υιοθετεί» ο Αλέσιο Λίσι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πιστεύω ότι η δουλειά και οι ιδέες του κόουτς αρχίζουν και φαίνονται. Είναι η φάση της προετοιμασίας, τα πόδια είναι... βαριά, αλλά είναι όμορφο να κερδίζεις».

Για τις διαφορές τακτικά των δύο κόουτς: «Δεν είναι μεγάλες οι διαφορές. Υπάρχουν κάποια πράγματα, όπως ότι δουλεύουμε διαφορετικά στο πως πιέζουμε. Αναπτυσσόμαστε κάπως διαφορετικά επιθετικά».

Για το αν ο κόουτς ζήτησε κάτι διαφορετικό: «Όχι είναι κάπως παρόμοιο, αλλά είναι και διαφορετικό λίγο. Τώρα δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο, είναι πιο γενικό για κάποιες κινήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο».

Για τον χρόνο μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό: «Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά έχουμε ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, οπότε πρέπει να χτίσουμε κάτι».