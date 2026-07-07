Αίγιο: Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας - Στο στόχαστρο η μητέρα

Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει η υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στο Αίγιο, καθώς, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία, η μητέρα σκότωσε τον γιό της και έπειτα αυτοκτόνησε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, δεν αποκλείεται η εκδοχή η 54χρονη μητέρα να πυροβόλησε τον 26χρονο γιό της με τον φλόμπερ που βρέθηκε στο σπίτι και στην συνέχεια να έβαλε τέλος στην ζωή της.

Το συγκεκριμένο σενάριο είχε τεθεί από την πρώτη στιγμή από τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν στον χώρο του υπνοδωματίου την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό. Όπως έχει καταθέσει, βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού και το επόμενο πρωί ήταν εκείνος που εντόπισε τις σορούς.

Σύμφωνα με το Mega, οι φωτογραφίες της νεκροψίας οδηγούν στο ενδεχόμενο της δολοφονίας και αυτοχειρίας. Δηλαδή δολοφονία του γιου και αυτοχειρία της μητέρας.

Ο λόγος που οι Αρχές εξετάζουν πλέον αυτό το σενάριο είναι καθώς το βασικό στοιχείο που προκύπτει από τις φωτογραφίες της νεκροψίας είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει το χτύπημα στην πλάτη για το οποίο γινόταν λόγος αρχικά.

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τα λεγόμενα τραύματα στον καρπό της μητέρας είναι αμυχές, που έχουν παρουσιαστεί και σε άλλες περιπτώσεις αυτοχειρίας όταν κάποιος μαχαιρώνει τον καρπό του σαν δοκιμαστικές ενέργειες προτού αυτομαχαιρωθεί.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί στις Αρχές η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση. Στην δικογραφία περιλαμβάνεται η κατάθεση του ιατροδικαστή που έκανε λόγο για το τραύμα στην πλάτη της γυναίκας που δεν θα μπορούσε να το είχε κάνει μόνη της.

Πηγή: ethnos.gr