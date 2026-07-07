Φενέρμπαχτσε: Κράτησε και επίσημα τον Χόρτον Τάκερ

Η Φενέρμπαχτσε κράτησε και με τη... βούλα τον Τέιλεν Χόρτον Τάκερ.

Ο "THT" υπέγραψε πέρυσι συμβόλαιο 1+1 χρόνων στη «Φενέρ» και η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τον διατήρησε στο ρόστερ της και για την ερχόμενη σεζόν.

Φυσικά, άπαντες στην τουρκική ομάδα έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από την πρώτη σεζόν του Αμερικανού γκαρντ στην Euroleague. Κι αυτό γιατί ο 26χρονος έδειξε από νωρίς πως μπορεί να ανήκει στους κορυφαίους της Ευρώπης (15,7 πόντοι, 3,8 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ κατά μέσο όρο).

Η Φενέρμπαχτσε, λοιπόν, ενεργοποίησε τη σχετική option και διατήρησε τον πρώην NBAer στο ρόστερ της.