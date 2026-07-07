«Στα ραντάρ των Ουόριορς ο ΝτεΡόζαν - Στο κάδρο Χιτ και Ράπτορς»

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς εξετάζουν την περίπτωση του ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν ως εναλλακτική λύση, σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να αποκτήσουν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Στο κάδρο για τον παίκτη και οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Ράπτορς.

Σύμφωνα το ESPN και τον Άντονι Σλέιτερ, οι Ουόριορς αναμένεται να εξετάσουν σοβαρά την περίπτωση του Ντεμάρ ΝτεΡόζαν ειδικά σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η προσπάθεια τους για την απόκτηση του Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν βρέθηκε στην αγορά των ελεύθερων μετά την απόφαση των Σακραμέντο Κινγκς να τον αποδεσμεύσουν, καθώς δεν προέκυψε συμφωνία για ανταλλαγή και πλέον ο πολύπειρος φόργουορντ αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Μάλιστα αμερικανικά δημοσιεύματα τον συνδέουν με τους Χιτ και αναφέρουν πως μπορεί να γίνει συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ υπάρχουν και φήμες επιστροφής στους Ράπτορς αφού θέλει να κλείσει την καριέρα του ως παίκτης του Τορόντο.

🤔 Where will DeMar DeRozan sign?

🏀 Yaxel Lendeborg and Darius Acuff Jr.'s debut in Summer League@anthonyVslater joins SportsCenter to discuss the trending topics in the NBA pic.twitter.com/WPEJ3TSG7F — SportsCenter (@SportsCenter) July 6, 2026