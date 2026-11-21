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Ο Κώστας Σλούκας βρέθηκε στη γιορτή της Θύρας 13 στη Λεωφόρο και μίλησε στους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Το παρών στη γιορτή της Θύρας 13 για τα 60 χρόνια ιστορίας έδωσε ο Κώστας Σλούκας. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR πήρε τον λόγο και απευθύνθηκε προς τους οπαδούς.

Συγκεκριμένα, ο Σλούκας τόνισε πως «άργησα να έρθω στην ομάδα» ενώ στη συνέχεια έδωσε και το σύνθημα, λέγοντας «Παναθηναϊκός στα εύκολα Παναθηναϊκάρα στα δύσκολα»

Αναλυτικά όσα είπε:

Πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ για την στήριξη, όλα αυτα τα χρόνια που είμαι εδώ, αν και άργησα να έρθω.

Θέλω να πω επίσης κάτι που έχει πει ένας ακόμη μεγάλος αρχηγός, ο Φράγκι. Παναθηναϊκός στα εύκολα Παναθηναϊκάρα στα δύσκολα Καλή τύχη σε όλα τα τμήματα.»