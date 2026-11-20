Σε νέα του ανάρτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εκφράζει απορίες για τα δύο εξώδικα που του έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, θεωρώντας ότι θίγεται από τα όσα κατήγγειλε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε story του, σχετικά με τους συμπτωματικούς ελέγχους σε οχήματα της οικογένειάς του.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Έρχεται ένα εξώδικο από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, μου ζητάει να διαψεύσω ρεπορτάζ ενός άσχετου με εμένα Μέσου μαζικής ενημέρωσης που τον συνέδεσε με την ιστορία μου σχετικά με τους 8... συμπτωματικούς ελέγχους των οχημάτων και της οικογένειάς μου τον τελευταίο καιρό.

Απορώ...

Εντός 24 ωρών ξαναέρχεται εξώδικο από τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο οποίο μου δηλώνει ότι, αφού δε διέψευσα το Μέσο που τον κατονόμασε, τότε... εκ των υστέρων... μάλλον συμπεραίνει ότι εγώ για αυτόν μίλησα, άρα να ανακαλέσω και να ξεκαθαρίσω ότι αυτός δεν έχει φάει την μισή νύχτα, δε ζητούσε πέντε εκατομμύρια και δεν έχει σηκώσει τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που βρέθηκαν στον προσωρινά κρατούμενο διαιτητή των Τελικών μεταξύ Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού, Παπαπέτρου.

Και ρωτώ.

Με τι δύναμη και υπό ποια ιδιότητα θα μπορούσε ένας πολίτης να πράξει τα ανωτέρω; Ποιος λογικός άνθρωπος θα θεωρούσε ότι θα μπορούσε ένας δικηγόρος, όπως κ. Δημητριάδης, να σχετίζεται με τη νύχτα και τον παράνομο χρηματισμό; Γιατί η αναφορά ενός Μέσου στο πρόσωπό του αντί να προκαλέσει όποια αντίδραση προς το Μέσο αυτό, στρέφεται σε εμένα; Νιώθει ότι τον φωτογράφισα εγώ κάπως; Πώς; Παραθέτοντας ανώνυμα μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με παραβατικές συμπεριφορές;

Το ζήσαμε και αυτό.

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