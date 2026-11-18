Η καθοριστική απόφαση του Πολωνού Ζαμοΐσκι να χρεώσει φάουλ και τεχνική ποινή στις διαμαρτυρίες του Παναθηναϊκού αποτέλεσε θέμα συζήτησης και εντός των τειχών του τριφυλλιού, με τον Κέντρικ Ναν να εκφράζει τη γνώμη του μέσω Instagram.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε από την Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία με 84-79. Μια από τις πιο κομβικές φάσεις του αγώνα ήρθε περίπου τρία λεπτά πριν το τέλος, όταν έγινε ένα τζάμπολ.

Οι γηπεδούχοι το κέρδισαν και είχαν 0,3” στο χρονόμετρο για την επίθεση. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Ντιαρά, το χρονόμετρο κόλλησε και ο Ζαμοΐσκι χρέωσε με φάουλ τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Φυσικά, οι «πράσινοι» διαμαρτυρήθηκαν, αφού ο χρόνος δεν κύλησε, και ο Πολωνός χρέωσε με τεχνική ποινή τον πάγκο του «τριφυλλιού». Έτσι, η διαφορά έφτασε τους 5, με την Βίρτους να παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα και τελικά τη νίκη.

Ο Κέντρικ Ναν σε μια δημοσίευση με την συγκεκριμένη φάση αντέδρασε στην απόφαση του Ζαμοΐσκιμ, τονίζοντας πως ο χρόνος της επίθεσης θα έπρεπε να λήξει μόλις ακουμπούσε ο Ντιαρά την μπάλα, καθιστώντας αδύνατο το να προλάβει να γίνει φάουλ. Φυσικά, ο Αμερικανός σταρ ανέφερε και ότι είχε κολλήσει το χρονόμετρο.

«Με 0.3 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, θα έπρεπε ο χρόνος να λήξει μόλις ακουμπούσε κάποιος την μπάλα, αδύνατον να προλάβεις να κάνεις φάουλ. Το χρονόμετρο δεν ξεκίνησε ποτέ» έγραψε.