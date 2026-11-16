DPG: «Θέλω να ρωτήσω για τον αχυράνθρωπο που πάει να βάλει υποψήφιο πρόεδρο στην ΕΟΚ ο προφυλακιστέος»

Νέες «βόμβες» από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που ανέφερε πως ο Βαγγέλης Λιόλιος προσπαθεί να βάλει άνθρωπο υποψήφιο για τις εκλογές της ΕΟΚ!

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο αχυράνθρωπος που πάει να βάλει ο προφυλακιστέος για πρόεδρο στην ΕΟΚ. Θέλω να ρωτήσω κάτι γιατί εγώ κοιτάζω πάντα το δάσος και όχι το δέντρο. Για ατελείωτα χρέη σε μεγάλη τράπεζα, που μετά από μεγάλη καθυστέρηση έβγαλε στον πλειστηριασμό ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του ανθρώπου που λέγεται ότι θα κατέβει για πρόεδρος της ΕΟΚ, ποιος το πήρε; Μήπως το πήρε ο προφυλακιστέος πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ και κρατώντας τον από τα... πάει να τον βάλει στη θέση του προέδρου, στηρίζοντάς τον με όλο το σύστημα;

Επίσης, μήπως αυτός ο συγκεκριμένος υποψήφιος έστελνε μέιλ, λέγοντας πόσο καλό είναι να στηριχθεί ένας άλλος υποψήφιος, πριν λίγες μέρες. Μήπως όταν του ζήτησε κάτι, που προφανέστατα απ’ ότι ακούω του αρνήθηκαν, πήγε και τα πήρε από αλλού; Γιατί το μέιλ υπάρχει.

Στην προσπάθειά του να με πείσει ότι πρέπει να βάλω στην άκρη την πικρία μου για τον Μάνο αλλά και να με πείσει μα τον στηρίξω, Εγώ δεν στηρίζω κανέναν παρά μόνο τον Παναθηναϊκό και την κάθαρση στο μπάσκετ».