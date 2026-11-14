Θέλει να φύγει ο Κόντσαρ από τον Ολυμπιακό

Ο Τζον Κόντσαρ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, πριν καν συμπληρώσει έναν μήνα στον σύλλογο.

Πριν από περίπου έναν μήνα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζον Κόντσαρ για τα επόμενα δύο χρόνια. Ωστόσο, η θητεία του 30χρονου στον Πειραιά φαίνεται πως θα είναι σύντομη.

Ο πρώην ΝΒΑερ ζήτησε από την ομάδα να αποχωρήσει, καθώς δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στην Ελλάδα, ενώ την ίδια ώρα δεν έχει και σημαντικό ρόλο στα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα, κάτι που δεν τον ικανοποιεί.

Από την πλευρά τους, οι «ερυθρόλευκοι» προσπαθούν να τον μεταπείσουν, καθώς θεωρούν λογικό να μην έχει προλάβει ακόμα να προσαρμοστεί στη ζωή εδώ. Όμως, μοιάζει δύσκολο να αλλάξει γνώμη ο Κόντσαρ, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στην χώρα του και είναι πιθανό σύντομα να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό.