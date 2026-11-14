Συνένοχος ή βλαξ

Είναι κοινός τόπος ότι η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης αλλοιώνει την ετυμηγορία. Αυτό συνέβη και στην υπόθεση ντόπινγκ. Γράφει ο Κ. Θωμαΐδης.

Οι καταγγελίες για τον προπονητή Οδυσσέα Δήμα ξεκίνησαν το 2018. Η άρση βαρών είχε – ούτως ή άλλως – βεβαρημένο ιστορικό. Στο παρελθόν είχαν πιαστεί ντοπαρισμένοι Ελληνες αρσιβαρίστες και η Ομοσπονδία πέρασε μια πολύ μεγάλη κρίση.

Με την ιδιότητα του εθνικού προπονητή ο Οδυσσέας Δήμας τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 12 ετών από το άθλημα επειδή διέθετε αναβολικά σε αθλητές. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ακόμη και στον ανήλικο γιο του!

Η πειθαρχική ποινή επιβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2024 από τον ΕΟΚΑΝ (Εθνικός Οργανισμός για την Καταπολέμηση του Ντόπινγκ). Η κύρωση δόθηκε στον αθλητικό εισαγγελέα, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά την Οικονομική Αστυνομία. Χρειάστηκαν δύο προκαταρκτικές και δυόμιση ολόκληρα χρόνια για να ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Ασφαλώς και ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και για τον Οδυσσέα Δήμα, όπως για κάθε κατηγορούμενο. Όμως η συζήτηση που γίνεται για τον αδελφό του και χρυσό Ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα μοιάζει υποκριτική.

Ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος ζήτησε από τους δημοσιογράφους να σεβαστούν τα όσα πρόσφερε στον αθλητισμό ο Πύρρος και να μην αγγίξουν το όνομά του γιατί δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.

Προφανώς και δεν υπάρχει. Στο ποινικό μέρος. Όμως στο αθλητικό κομμάτι της υπόθεσης οφείλουμε να θυμίσουμε ότι ο Πύρρος Δήμας υπήρξε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών και σήμερα είναι ειδικός γραμματέας της ως έμμισθος εντεταλμένος σύμβουλος του υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Μάλιστα υπέβαλε την παραίτησή του και ο υπουργός δεν την έκανε δεκτή. Λες και η παραίτηση έπαψε να είναι μονομερής πράξη.

Για να απαλλάξουμε από κάθε ευθύνη τον Πύρρο, πρέπει να δεχτούμε ότι δεν γνώριζε απολύτως τίποτα. Αρα δεν γνώριζε για το άθλημα που τον ανέδειξε και που το υπηρέτησε επί τόσα χρόνια από διάφορες θέσεις. Διότι για τον αδελφό σου μπορεί να μη γνωρίζεις, αλλά για το χώρο που υπηρετείς οφείλεις να γνωρίζεις. Για να θυμηθούμε και την περιβόητη φράση ενός εκδότη την εποχή του σκανδάλου Κοσκωτά: «Ο πρωθυπουργός που δεν γνωρίζει είναι ή συνένοχος ή βλαξ». Ποινική ευθύνη στον Ανδρέα Παπανδρέου ουδέποτε καταλογϊστηκε, αλλά την πολιτική του ευθύνη, την παραδέχτηκε και ο ίδιος.

Πιο συγκλονιστικό από κάθε τι είναι ότι ο ανήλικος γιος του Οδυσσέα Δήμα τιμωρήθηκε και αυτός για χρήση αναβολικών. Μόλις 10 μήνες. Οταν εξέτισε την ποινή, επέστρεψε στην αθλητική δράση, πήρε μετάλλιο και μοριοδότηση για τις Πανελλαδικές. Χωρίς στους αγώνες να υπάρξει αντιντόπινγκ – κοντρόλ!

Η υπόθεση είναι πολύ πιο σοβαρή από οποιοδήποτε οικονομικό έγκλημα ερευνάται αυτήν τη στιγμή. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με τις ζωές των αθλητών στο όνομα του εθισμού του στη ματαιοδοξία.

