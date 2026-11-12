Reuters: «Στην εξάδα για μόνιμη άδεια στη EuroLeague ο ΠΑΟΚ – Έρχεται ψηφοφορία»

Σημαντικές εξελίξεις για το ευρωπαϊκό μέλλον του ΠΑΟΚ αποκαλύπτει το Reuters, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους «ασπρόμαυρους» ανάμεσα στις έξι ομάδες που διεκδικούν μόνιμη άδεια συμμετοχής στη EuroLeague.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων γύρω από τη διεύρυνση της EuroLeague, με το διεθνές πρακτορείο Reuters να αποκαλύπτει πως ο Δικέφαλος συγκαταλέγεται στις έξι ομάδες που έχουν προκριθεί στην τελική διαδικασία αξιολόγησης για την απόκτηση μόνιμης άδειας συμμετοχής στη διοργάνωση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι έξι υποψήφιοι σύλλογοι είναι ο ΠΑΟΚ, η Βαλένθια, η Ρόμα, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Ντουμπάι και η Παρί, με τη EuroLeague να αναμένεται να προχωρήσει σε ψηφοφορία μέσα στις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες και σε κάθε περίπτωση πριν από το τέλος του 2026.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες ομάδες συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στην εσωτερική αξιολόγηση της διοργάνωσης, στην οποία εξετάστηκαν παράμετροι όπως η αγωνιστική ανταγωνιστικότητα, οι γηπεδικές εγκαταστάσεις και η προσέλευση των φιλάθλων.

Για τον ΠΑΟΚ, η παρουσία του στη συγκεκριμένη λίστα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς τον τοποθετεί ανάμεσα στους συλλόγους που βρίσκονται στο προσκήνιο των συζητήσεων για το μέλλον της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters, στόχος είναι και οι έξι ομάδες να συμμετάσχουν στη EuroLeague από τη σεζόν 2027-28, ενώ ακόμη και στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η χορήγηση μόνιμης άδειας, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής μέσω προσωρινής άδειας.

Το διεθνές πρακτορείο επικαλείται πηγές κοντά στη EuroLeague, με τις σχετικές πληροφορίες να επιβεβαιώνονται και από υψηλόβαθμο στέλεχος ενός εκ των 13 συλλόγων-μετόχων της διοργάνωσης.

Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη, ωστόσο η παρουσία του ΠΑΟΚ στην εξάδα των υποψηφίων δημιουργεί νέα δεδομένα για τις ευρωπαϊκές προοπτικές των «ασπρόμαυρων», με τις επόμενες εβδομάδες να αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.