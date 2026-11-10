Οταν έχεις μάθει με τις παράγκες του Θωμά και του Γιαννάκη, δεν αντέχεις την… παράγκα του Αλαφούζου!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το όργιο προπαγάνδας κατά του Παναθηναϊκού από επίσημα και ανεπίσημα χείλη και τον λόγο που γίνεται.

Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος και καλύτερος στην βαθμολογία και κάθε ματς που περνάει τελειώνει και ένα αγωνιστικό αφήγημα. Στην Θεσσαλονίκη έδωσε απάντηση σε αυτούς που έλεγαν, ότι "όταν δέχεται πρώτος γκολ δεν γυρνάει το παιχνίδι".

Μικρή λεπτομέρεια ήταν βέβαια, ότι στο πρωτάθλημα μία φορά είχε γίνει αυτό σε εννέα παιχνίδια, μόνο σε αυτό με τον Ολυμπιακό, αλλά προκειμένου να ακυρώσουν την πορεία του Παναθηναϊκού βρίσκουν διάφορα αφηγήματα. Και επειδή τα αφηγήματα τα αγωνιστικά καταρρέουν στα τραπουλόχαρτα το έχουν ρίξει στην διαιτησία και ανακαλύπτουν εύνοια του Παναθηναϊκού. Σύσσωμοι όλοι . Οπαδοί, ομάδες, τηλεκριτικοί διαιτησίας κάνουν προπαγάνδα, διότι αποκρύπτουν φάσεις, που έχει αδικηθεί ο Παναθηναϊκός και τονίζουν μόνο φάσεις, που μπορεί να έχει ευνοηθεί.

Για να σας δώσω το παράδειγμα. Εχουν κάνει σημαία, όλοι μα όλοι, ότι δεν αποβλήθηκε ο Αντίνο. Στην πρώτη φάση σωστά παίρνει κίτρινη κάρτα, διότι δεν πάει με τις τάπες και βρίσκει ξώφαλτσα τον αντίπαλο στο καλάμι, στην δεύτερη φάση δεν είναι καθόλου βέβαιο, ότι βρίσκει τον αντίπαλο. Αντε να πάω με αυτούς που έχουν λυσσάξει και να πω, ότι μπορεί να δοθεί δεύτερη κίτρινη. Οταν εσύ στο ίδιο παιχνίδι είτε είσαι τηλεκριτικός, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι οπαδός, είτε είσαι επίσημος ομάδας κρύβεις τις δύο κίτρινες του Βούρου στον Τετέι στο 23 και στο 51 (το αφήγημα αν έπαιρνε την πρώτη δεν θα έπαιρνε την δεύτερη έχει την απάντηση, ότι αν έπαιρνε την πρώτη δεν θα μάρκαρε έτσι τον Τετέι με ξύλο στη συνέχεια),και ακόμα χειρότερο, όταν λες στο ξεκάθαρο βίντεο που δείχνει, ότι ο Αθανασιάδης βρίσκει το κεφάλι του Τεττέι και όχι την μπάλα (την οποία βρίσκει ο Τεττέι), ότι ο Αθανασιάδης βρίσκει την μπάλα κάνεις ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ. Ισως έπρεπε να πάει νοσοκομείο ο Τεττέι, για να πουν κάτι άλλο.

Επειδή όλοι έχουν καταλάβει τι γίνεται και πόσο ενοχλεί ο Παναθηναϊκός, που είναι πρώτος τα πράγματα είναι απλά. Οταν έχεις συνηθίσει τόσα χρόνια και έχεις πάρει πρωταθλήματα με τις παράγκες του Θωμά και του Γιαννάκη δεν ΑΝΤΕΧΕΙΣ την... παράγκα του Αλαφούζου. Διότι οι παράγκες του Θωμά και του Γιαννάκη παίζουν τα πρωταθλήματα στα γραφεία και τα κάνουν δώρο, η παράγκα του Αλαφούζου τα παίζει μόνο στα γήπεδα και απαιτεί το 50-50. Το κανονικό 50-50.

Διότι υπάρχει και το 50-50 που έφτιαξαν… ψυχές πρωταθλητών. 50 δικό μας και 50 κατά των άλλων.

Οταν έχεις μεγαλώσει με μότο βασικού σου παίκτη ότι "εγώ και το παιδί μου κλέβω, για να κερδίσω" και έχεις μάθει να σφάζεις μόνιμα τους αντιπάλους, για να παίρνεις πρωταθλήματα που δεν αξίζεις, όταν το ποδόσφαιρο, που ονειρεύεσαι είναι, το "κάλυπτα και εγώ τον Κατσουράνη", όταν γουστάρεις να παίρνεις πρωτάθλημα στέλνοντας τον αντίπαλο να παίξει το κρίσιμο ματς με 18 κρούσματα κόβιντ και επιπλέον σε αυτό το ματς του στερείς και ένα πέναλτι σε καθαρή ανατροπή του Σπόραρ τότε δεν αντέχεις το 50-50 που θέλει η… παράγκα του Αλαφούζου.

Δεν πειράζει, θα το συνηθίσετε. Σκούξτε και άλλο, μας αρέσει. Φιλάκια, όλα καλά.