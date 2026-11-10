Μοτιεγιούνας: «Δεν μπορείς να αντικαταστήσεις έναν παίκτη όπως ο Όσμαν – Όλοι πρέπει να δώσουμε κάτι παραπάνω»

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Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας μίλησε μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπάλκαν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εμφάνισή του, ενώ αποκάλυψε και όσα είπε ο Αντρέα Τρινκιέρι στους παίκτες μετά τον τραυματισμό του Τζέντι Όσμαν.

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση στη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπάλκαν με 79-56, δείχνοντας πως βρίσκει σταδιακά τον αγωνιστικό του ρυθμό.

Μιλώντας μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Λιθουανός σέντερ στάθηκε στη σημασία των περισσότερων λεπτών συμμετοχής, στην επικοινωνία του με τον Αντρέα Τρινκιέρι, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι «ασπρόμαυροι» καλούνται να καλύψουν το κενό του Τζέντι Όσμαν.

Για την εμφάνισή του και το πώς αισθάνεται:

«Είχε περάσει αρκετός καιρός από τότε που αγωνίστηκα περισσότερα λεπτά, οπότε είμαι χαρούμενος που είχα την ευκαιρία να βρω ρυθμό. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο επαγγελματίας γίνεται, να έρχομαι κάθε μέρα και να δίνω το 100%, ώστε να είμαι έτοιμος.

Είμαι χαρούμενος που κάναμε ένα καλό παιχνίδι ως ομάδα και που πήρα την ευκαιρία μου. Τον τελευταίο καιρό η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλό ρυθμό και δεν θέλω να τον χαλάσω.

Έτσι πρέπει να παίζουμε. Παλέψαμε σαν τρελοί. Νομίζω ότι το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τρεις διεκδικούμενες μπάλες ή κάτι τέτοιο. Αυτό είναι εκπληκτικό. Έτσι πρέπει να αγωνίζεται η ομάδα μας και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κατακτήσουμε κάτι».

Για όσα του είπε ο Τρινκιέρι μετά το παιχνίδι:

«Μου είπε ότι είναι χαρούμενος για μένα. Είναι σημαντικό ότι επικοινωνεί μαζί μου, είναι ανοιχτός και αυτό με βοηθάει να καταλαβαίνω καλύτερα πώς θέλει να παίζω, τι περιμένει από μένα και πώς θέλει να με χρησιμοποιεί».

Για την αντίδραση της ομάδας μετά τον τραυματισμό του Όσμαν:

«Πιστεύω ότι ο προπονητής προετοίμασε πολύ καλά την ομάδα για αυτή την απώλεια. Ήταν ξεκάθαρος μαζί μας. Μας είπε ότι κάθε παίκτης πρέπει να προσθέσει κάτι, να βελτιώσει ένα στοιχείο στο παιχνίδι του.

Εξήγησε στον καθένα ξεχωριστά τι θέλει να βελτιώσει και μας είπε ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό καθημερινά.

Δεν μπορείς να αντικαταστήσεις έναν παίκτη όπως ο Τζέντι. Αλλά αν θέλουμε να διατηρήσουμε τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο απόδοσης, όλοι πρέπει να δώσουμε κάτι παραπάνω.

Αυτό ήταν το μήνυμά του και πιστεύω ότι μέχρι στιγμής το κάνουμε. Φυσικά, είμαστε όλοι πολύ στενοχωρημένοι για όσα συνέβησαν στον Τζέντι. Του ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση και του στέλνουμε την αγάπη μας. Ελπίζουμε να αναρρώσει γρήγορα και να επιστρέψει σύντομα».