Σοκαριστική αποκάλυψη Φούφη για τα μηνύματα του Λιόλιου: «Αν δεν μιλήσεις με τον Μαυραγάνη, δεν θα τα πάμε καλά!»

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Σοκαριστική αποκάλυψη του διεθνή διαιτητή της Euroleague, Γιάννη Φούφη, που ανέφερε πως ο Λιόλιος τον απειλούσε αν δεν ακολουθήσει την γραμμή του!

Ανατριχιαστικά μηνύματα από την πλευρά του πρώην προέδρου της ΕΟΚ έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αφού ο Φούφης στην κατάθεσή του στην Ευελπίδων αποκάλυψε τα τελεσίγραφα του Λιόλιου.

Μάλιστα ο διεθνής ρέφερι αποκαλύπτει και τον ρόλο του Γιώργου Μαυραγάνη, δεξιού χεριού του Λιόλιου, με τον προφυλακισμένο πρώην πρόεδρο της ΕΟΚ να παραπέμπει τον Φούφη σε αυτόν.

«Αν δεν πας να μιλήσεις με τον Μαυραγάνη, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά στη συνέχεια», είναι ένα από τα μηνύματα που έδειξε ο Έλληνας διαιτητής στην κατάθεσή του, πριν στη συνέχεια αποκαλύψει τη μορφή που λειτουργούσε η ΕΟΚ και η ΚΕΔ.

Όπως ανέφερε, αν κάποιος διαιτητής δεν έκανε τα χατίρια του Λιόλιου και του Μαυραγάνη, τότε τον έτρωγε η... μαρμάγκα.

Στην κατάθεσή του τόνισε πως ο Λιόλιος είχε την διοικητική κάλυψη και ασκούσε πίεση στα διαιτητικά κλιμάκια, με τον Μαυραγάνη να είναι ο άνθρωπος που αναλάμβανε τις ειδικές αποστολές κι έκανε τις επαφές με τους ρέφερι, συμμορφώνοντας παράλληλα τους... απείθαρχους.

Ενώ ο Κορομηλάς ήταν ο το χέρι της ΕΟΚ στην ΚΕΔ, ο οποίος εκτελούσε τις εντολές του Λιόλιου και του Μαυραγάνη.