Σοκ και δέος: Ο Ολυμπιακός πόσταρε βίντεο με δύο διαιτητικές αποφάσεις με το Μαρούσι!

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Δύο εβδομάδες μετά τις προφυλακίσεις, και πέντε χρόνια μετά την τελευταία φορά που ασχολήθηκε δημόσια με τη διαιτησία, η ΚΑΕ Ολυμπιακός πόσταρε βίντεο με παράπονα για δύο φάουλ!

Σοκαριστικές εξελίξεις έχει προκαλέσει η προφυλάκιση Λιόλιου, Κορομηλά, Παπαπέτρου, Μαυραγάνη και των κατ οίκων περιορισμών Τσαρούχα, Πηλοιδη.

Από το επίσημο account του Ολυμπιακού, βγήκαν στον αέρα δύο φάσεις που προκάλεσαν διαμαρτυρίες του Μπαρτζώκα και των παικτών.

Και στις δύο μάλιστα, φαίνεται να υπάρχει καθαρή παράβαση, του Μιλουτίνοφ με το δεξί χέρι στην πλάτη του Γουόκερ και στη συνέχεια του Τζόζεφ πάνω στον Αμερικανό.

Ωστόσο αυτό είναι το πλέον… ασήμαντο της υπόθεσης.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γίνεται η πρώτη ομάδα στην χώρα που μετά την κάθαρση από τη μαφία που διέλυσε το μπάσκετ, δηλώνει δημόσια παράπονα για διαιτητικές αποφάσεις. Κι αυτό από μόνο του τα λέει όλα…

Δείτε εδώ την ανακοίνωση - έπος του Ολυμπιακού: