Με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο η Νίκη Βόλου πέρασε από το Μαρκόπουλο, επικρατώντας με 0-2 της τυπικά γηπεδούχου Ζακύνθου

Με ακόμη ένα τρίποντο συνέχισε τις υποχρεώσεις της στη Superbet League 2 η Νίκη Βόλου, επιβεβαιώνοντας την καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα.

Η Νίκη Βόλου μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 7ο λεπτό απείλησε με τον Λίγδα, το σουτ του οποίου εξουδετέρωσε ο Τσόγκας. Ο τερματοφύλακας της Ζακύνθου χρειάστηκε να επέμβει ξανά στο 18', αυτή τη φορά σε προσπάθεια του Πολέτο, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες. Στο 34' ο Τζήμας πλάσαρε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Κιβρακίδης επιχείρησε να αιφνιδιάσει τον Τσόγκα με μακρινή εκτέλεση φάουλ, στέλνοντας την μπάλα λίγο πάνω από την εστία.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Σαλαμούρας δοκίμασε δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να πραγματοποιεί ακόμη μία σημαντική επέμβαση.

Η υπεροχή της Νίκης Βόλου απέφερε τελικά αποτέλεσμα στο ξεκίνημα της επανάληψης. Αρχικά, στο 53', ο Μαχαίρας αστόχησε με κεφαλιά, όμως ένα λεπτό αργότερα οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Έπειτα από συνεργασία του Μαχαίρα με τον Λίγδα, ο πρώτος τροφοδότησε τον Μάντζη, ο οποίος με κοντινό πλασέ άνοιξε το σκορ για το 0-1.

Η Ζάκυνθος προσπάθησε να αντιδράσει και στο 69' έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση, όταν ο Μπαστακός εξαπέλυσε δυνατό μακρινό σουτ, με την μπάλα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι του Γκαραβέλη.

Μάλιστα, στο 76' οι γηπεδούχοι έχασαν ακόμη μία σημαντική ευκαιρία, με τον Τσίτσκα να πιάνει την κεφαλιά μετά από σέντρα του Αναστασόπουλου, αλλά τον Βαφέα να απομακρύνει σωτήρια πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Τελικά, η Νίκη Βόλου έβαλε τέλος στην αγωνία στο 83ο λεπτό. Ο Παμλίδης με εξαιρετική κάθετη πάσα έβγαλε τον Λουκίνα απέναντι από τον Τσόγκα, με τον έμπειρο επιθετικό να περνά τον αντίπαλο τερματοφύλακα και να διαμορφώνει από πλάγια θέση το τελικό 0-2.

Έτσι, οι Βολιώτες πρόσθεσαν ακόμη τρεις βαθμούς στη συγκομιδή τους, διατηρώντας την επαφή τους με τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ζάκυνθος (Ηλίας Φυντάνης): Τσόγκας, Γυφτομήτρος, Σινγκ, Περέιρα (66' Πεταυράκης), Τσίτσκας (86' Ρώιμπας), Κάτσε, Κάσσος (59' Μπεν Κμαγιάλ), Αναστασόπουλος, Μπαστακός, Νέιρα (66' Παναγιωτούδης), Σέλμα (86' Ανανιάδης)

Νίκη Βόλου (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (59' Αρίας), Πασαλίδης, Βαφέας, Ρινγκ, Τζίμας (46' Μαχαίρας), Πλέγας, Σαλαμούρας (81' Σιούτας), Πολέτο (59' Παμλίδης), Λίγδας, Μάντζης (59' Λουκίνας)