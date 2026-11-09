Καθ' οδόν για Ρέικιαβικ η Εθνική Ελπίδων (pics)

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Για το μακρινό Ρέικιαβικ της Ισλανδίας αναχωρεί η Εθνική Ελπίδων, ψάχνοντας τη νίκη με φόντο την τελική φάση του EURO U21

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τη Γαλανόλευκη, η οποία αναχωρεί από σήμερα (9/11) για το πολύ μακρινό Ρέικιαβικ, με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την προσεχή Πέμπτη (12/11 15:00), παρόλα αυτά κρίθηκε καλύτερο οι διεθνείς να φτάσουν αρκετά νωρίτερα στην Ισλανδία, προκειμένου να προσαρμοστούν όσο το δυνατόν καλύτερα στον πλαστικό χλοοτάπητα αλλά και το κρύο που επικρατεί.

Υπενθυμίζεται πως η ρεβάνς μεταξύ Ελλάδας και Ισλανδίας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 19:00 στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Αναλυτικά οι κλήσεις του κόουτς Ταουσιάνη:

Τερματοφύλακες: Δημήτριος Μοναστηρλής (ΠΑΟΚ), Νικόλαος Νέστορας Μπότης (Pogon Szczecin), Θεόφιλος Κακαδιάρης (Αστέρας AKTOR).

Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος (Nuremberg), Χρήστος Αλεξίου (ΑΕΚ), Δημήτριος Κεραμίτσης (Pogon Szczecin), Γεώργιος Μάριος Κάτρης (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Πολυκράτης (Κηφισιά), Κωνσταντίνος Κωστούλας (ΟΦΗ), Noah James Allen (Chicago Fire), Μάριος Ταξιάρχης Φίλων (Λεβαδειακός).

Μέσοι: Θεοφάνης Μπακούλας (Ολυμπιακός), Σωτήριος Κοντούρης (Παναθηναϊκός), Χρήστος Αλμύρας (Djurgarden), Κωνσταντίνος Γκούμας (Λεβαδειακός), Αντριάνο Μπρέγκου (Παναιτωλικός), Χρήστος Μουζακίτης (Hull City), Δημήτριος Καλοσκάμης (ΑΕΚ).

Επιθετικοί: Αντώνιος Παπακανέλλος (Αστέρας AKTOR), Γεώργιος Κούτσιας (Famalicao), Δημήτριος Ράλλης (Jagiellonia), Ανέστης Μύθου (ΠΑΟΚ), Γεώργιος Κυριόπουλος (Κηφισιά), Ιωάννης Θεοδοσουλάκης (ΟΦΗ), Σταύρος Πνευμονίδης (Ατρόμητος), Λάμπρος Σμυρλής (Παναιτωλικός).