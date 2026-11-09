Αθωώθηκε ο προπονητής της Α1 Γυναικών για τις κατηγορίες της 13χρονης

Ο εκπαιδευτικός, που είναι παράλληλα και προπονητής στην Α1 Γυναικών, όπως αναφέρει το «Newsbomb», αθωώθηκε μετά τις δύο δικασίμους, κατά τις οποίες εξετάστηκε πλήθος μαρτύρων. Την απαλλαγή του εκπαιδευτικού είχε προτείνει και ο εισαγγελέας.
Υπενθυμίζουμε πως ο 58χρονος καθηγητής είχε συλληφθεί μετά από κατηγορία 13χρονης μαθήτριας, που υποστήριξε πως ο εκπαιδευτικός της έπιασε τον μηρό, ενώ ακόμα δύο παιδιά του σχολείου ανέφεραν πως τους είχε αγγίξει τα γεννητικά όργανα παλαιότερα.
Ωστόσο ο προπονητής της Α1 Γυναικών αθωώθηκε μετά από εξέταση πλήθους μαρτύρων με τη σύμφωνη γνώμη και του Εισαγγελέα.