Παναθηναϊκός: Στο TransferRoom της Λισαβόνας ο Κοτσόλης

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Στην Πορτογαλία βρίσκονται ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Δημήτρης Γκούμας, εκπροσωπώντας τον Παναθηναϊκό σε σημαντική διεθνή συνάντηση της μεταγραφικής αγοράς, με το βλέμμα τόσο στον Ιανουάριο όσο και στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του «Τριφυλλιού».

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού, με τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη του ποδοσφαιρικού τμήματος να πραγματοποιούν επαφές σε διεθνές επίπεδο, ενόψει των επόμενων μεταγραφικών περιόδων.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός διευθυντής των «πράσινων», Στέφανος Κοτσόλης, και ο στενός συνεργάτης του, Δημήτρης Γκούμας, ταξίδεψαν στη Λισαβόνα, προκειμένου να συμμετάσχουν στο διεθνές event του TransferRoom, το οποίο συγκεντρώνει εκπροσώπους εκατοντάδων ευρωπαϊκών συλλόγων, ποδοσφαιρικούς παράγοντες και ατζέντηδες.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις στον χώρο των μεταγραφών, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν απευθείας συζητήσεις, να εξετάσουν πιθανές συνεργασίες και να ανταλλάξουν πληροφορίες για ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην αγορά.

Η παρουσία των δύο στελεχών του Παναθηναϊκού στην πορτογαλική πρωτεύουσα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην αναζήτηση λύσεων για την προσεχή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Αντίθετα, εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης του διεθνούς δικτύου επαφών του συλλόγου, με στόχο τη δημιουργία συνεργασιών που θα μπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες και στο μέλλον.

Άλλωστε, τέτοιες συναντήσεις προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη σχέσεων με άλλους συλλόγους και εκπροσώπους ποδοσφαιριστών, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μελλοντικές μεταγραφικές κινήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Στέφανος Κοτσόλης είχε προγραμματίσει να συμμετάσχει και στην προηγούμενη αντίστοιχη διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη. Ωστόσο, είχε αναγκαστεί να ακυρώσει την τελευταία στιγμή το ταξίδι του, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία στον Παναθηναϊκό.

Οι Κοτσόλης και Γκούμας αναμένεται να επιστρέψουν στην Αθήνα το πρωί της Τετάρτης, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο των επαφών τους στη Λισαβόνα.