Παρέμβαση ΔΕΑΒ για τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο Καυτανζόγλειο - Ψάχνει τους υπαίτιους

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Ο κόσμος του Παναθηναϊκό έδωσε το "παρών" στο Καυτανζόγλειο, παρά την απαγόρευση της αστυνομίας, μετά από συνεννόηση με τους φίλους του Ηρακλή, ωστόσο η ΔΕΑΒ αναζητάει ευθύνες, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είχε ζητήσει επίσημα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ηρακλή, αφού υπήρξε κοινό αίτημα με τους Κυανόλευκους για ανταλλαγή οπαδών στα φετινά ματς των δύο ομάδων, σε μία προσπάθεια για μία νέα ρότα στις οπαδικές μετακινήσεις. Εξάλλου, νωρίτερα είχε υπάρξει σχετική συνεννόηση και μεταξύ των φίλων του Τριφυλλιού και του Γηραιού.

Η Αστυνομία όμως άναψε τελικά "κόκκινο", απαγορεύοντας τη διάθεση εισιτηρίων σε φιλοξενούμενους.

Το "μπλόκο" αυτό ωστόσο έσπασε από τον ίδιο τον κόσμο των ομάδων, καθώς στις εξέδρες του Καυτανζογλείου βρέθηκαν περί τους 1.000 φίλους του Παναθηναϊκού, χωρίς εν τέλει να συμβεί το παραμικρό.

Παρά ταύτα, σύμφωνα με πληροφορίες η ΔΕΑΒ εξετάζει μέσω της αστυνομίας πώς συνέβη αυτό και βρήκαν τον τρόπο οι φίλοι των Πρασίνων να προμηθευτούν εισιτήρια.

Εφόσον μάλιστα αποδειχθεί ο υπαίτιος, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από 50.000 έως 500.000 ευρώ.