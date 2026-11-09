Δεν ταξιδεύει για την Ελλάδα ο Ουόκαπ λόγω ενοχλήσεων!

Η Ντουμπάι αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Sunel Arena για την 11η αγωνιστική της Euroleague και ο Τσάβι Πασκουάλ δεν θα έχει στην διάθεση του τον Τόμας Ουόκαπ.
Ο Τεξανός γκαρντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στην Αθήνα ενόψει της αναμέτρησης με τους «ερυθρολεύκους».
Να σημειώσουμε ότι ο Τόμας Ουόκαπ έχει να αγωνιστεί από τις 22 Οκτωβρίου και την αναμέτρηση με την Στουντέντσκι για την Αδριατική Λίγκα, ενώ η τελευταία του συμμετοχή στην Euroleague είναι κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στις 15/10, εκεί που σε 15' συμμετοχής μέτρησε μόλις 2 ασίστ και ένα ριμπάουντ.