Δεν ταξιδεύει για την Ελλάδα ο Ουόκαπ λόγω ενοχλήσεων!

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Ο Τόμας Ουόκαπ δεν θ' ακολουθήσει την αποστολή της Ντουμπάι στην Αθήνα για την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό (12/11, 21:15), με τον Τεξανό γκαρντ να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις.

Η Ντουμπάι αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Sunel Arena για την 11η αγωνιστική της Euroleague και ο Τσάβι Πασκουάλ δεν θα έχει στην διάθεση του τον Τόμας Ουόκαπ.

Ο Τεξανός γκαρντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στην Αθήνα ενόψει της αναμέτρησης με τους «ερυθρολεύκους».

Να σημειώσουμε ότι ο Τόμας Ουόκαπ έχει να αγωνιστεί από τις 22 Οκτωβρίου και την αναμέτρηση με την Στουντέντσκι για την Αδριατική Λίγκα, ενώ η τελευταία του συμμετοχή στην Euroleague είναι κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στις 15/10, εκεί που σε 15' συμμετοχής μέτρησε μόλις 2 ασίστ και ένα ριμπάουντ.