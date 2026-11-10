Μουστάκα: «Είχαμε ανάγκη αυτήν τη νίκη, ο Αμύντας είναι μια οικογένεια»

Ο Αμύντας επικράτησε με 80-52 του Πανσερραϊκού, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Women’s Basketball League 1, και η γκαρντ της αθηναϊκής ομάδας, Αθηνά Μουστάκα, «φιλοξενήθηκε» στο ΕΟΚ WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Πανσερραϊκού: «Αυτή η νίκη ήταν πολύτιμη για ‘μας. Όλη τη βδομάδα δουλέψαμε πάνω στα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του Πανσερραϊκού και εφαρμόσαμε μ’ επιτυχία όσα είχαμε προετοιμάσει. Μπήκαμε στο παιχνίδι με αυτοπεποίθηση, παρ’ ότι υπήρχε λίγο άγχος. Πιστεύω ότι αυτό το άγχος ήταν παραγωγικό και μας βοήθησε να μείνουμε συγκεντρωμένες και να πάρουμε τη νίκη που είχαμε ανάγκη».

Για τη μεγάλη διαφορά στο σκορ: «Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε ντέρμπι. Πιστεύαμε εξ αρχής ότι μπορούσαμε να νικήσουμε, παρ’ ότι η ψυχολογία μας δεν ήταν στα καλύτερά της, γιατί προερχόμασταν από αρκετές ήττες απέναντι σε δύσκολες ομάδες. Όταν είδαμε ότι παίζαμε καλά και ήμασταν εύστοχες, μας έφυγε λίγο το άγχος. Αυτό μάς βοήθησε ν’ ανεβάσουμε την απόδοσή μας όσο περνούσε η ώρα και ν’ αποκτήσουμε ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση».

Για την αντίδραση μετά την ήττα από τον ΠΑΣ στα Γιάννινα: «Η νίκη που κάναμε τώρα μετράει πάρα πολύ, γιατί είχαμε χάσει αρκετά παιχνίδια και ειδικά η ήττα στα Γιάννενα ήταν ένα αποτέλεσμα που δε θέλαμε. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο παιχνίδι, γιατί έχουν πολύ δυνατή έδρα. Προσπαθήσαμε να μην πέσουμε ψυχολογικά. Στηρίξαμε η μία την άλλη, μας στήριξε και ο προπονητής μας, μείναμε ενωμένες και καταφέραμε να μην αφήσουμε την ήττα να μας επηρεάσει στο επόμενο παιχνίδι».

Για το κλίμα στα αποδυτήρια μετά την ήττα αυτήν: «Η καθεμία διαχειρίζεται διαφορετικά μια ήττα. Κάποιες παίκτριες μπορεί να πεισμώνουν περισσότερο. Το σημαντικό για ‘μας είναι να στηρίζουμε η μία την άλλη και, όταν κάποια κάνει λάθος, να μη δυσανασχετούμε. Το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα είναι από τα βασικά πράγματα που μας βοηθούν να μένουμε ενωμένες στις δύσκολες στιγμές».

Για τον στόχο του Αμύντα στη WBL1: «Πρώτος μας στόχος είναι να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας στην WBL1. Από ‘κει και πέρα, θα προσπαθήσουμε να τερματίσουμε στην καλύτερη δυνατή θέση. Πιστεύω ότι μπορούμε να τερματίσουμε ψηλότερα από πέρυσι».

Για το πώς βιώνει την παρουσία της στον Αμύντα: «Ο Αμύντας είναι μια οικογένεια. Από τη διοίκηση μέχρι τις παίκτριες και όλους όσοι ασχολούνται με την ομάδα, ο στόχος είναι κοινός. Θέλουμε να προοδεύει η ομάδα και να περνάμε καλά μαζί. Την πρώτη χρονιά που ήρθα γνώρισα τη Ζωή Μαργώνη, την αρχηγό μας, με την οποία είμαστε ακόμη συμπαίκτριες, και την κόουτς Φρόσω Δρακάκη. Όταν έμαθα πόσα χρόνια ήταν στην ομάδα, ένιωσα τυχερή που βρέθηκα σ’ έναν σύλλογο ο οποίος έφτασε στη WBL1 χάρη στην αγάπη των ανθρώπων του για το μπάσκετ. Η μεταγραφή στον Αμύντα ήταν μεγάλο βήμα για ‘μένα. Με έχει βοηθήσει να βελτιωθώ και να ωριμάσω ως παίκτρια. Αγωνίζομαι σε υψηλό επίπεδο, αποκτώ εμπειρίες και αυτοπεποίθηση, ενώ με βοηθάει πολύ και η συμμετοχή μου στην ομάδα U23».

Για τον ανταγωνισμό στη φετινή WBL1: «Το πρωτάθλημα είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Υπάρχουν ομάδες που ξεχωρίζουν στη διεκδίκηση του τίτλου, αλλά για τις υπόλοιπες θέσεις πιστεύω ότι οι ομάδες έχουμε παρόμοιες πιθανότητες. Εμείς πάμε βήμα-βήμα. Ο Αθηναϊκός έχει απίστευτο ρόστερ, αλλά και ο Παναθηναϊκός έχει έμπειρες και ταλαντούχες παίκτριες, δυνατή έδρα και κόσμο που τον στηρίζει. Πιστεύω ότι μπορεί κι εκείνος να διεκδικήσει τον τίτλο».