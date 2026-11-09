Νέες καταθέσεις από Χριστοδούλου, Πιτσίλκα για Λιόλιο: «Πρώτα θα μιλάτε με τον Μαυραγάνη και μετά θα ορίζετε»

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Ανατριχιαστικά είναι τα νεότερα από το σκάνδαλο του αιώνα στο ελληνικό μπάσκετ, με τους δύο αρχιδιαιτητές της ΚΕΔ να καταθέτουν σήμερα στον ανακριτή τον τρόπο δράσης Λιόλιου και Μαυραγάνη.

Οι δύο πρώην διαιτητές ουσιαστικά με την κατάθεσή τους κατέρριψαν τα όσα ισχυρίστηκε ο Λιόλιος, που σε Ανακριτή και Εισαγγελέα είπε πως ο Μαυραγάνης ήταν απλώς φίλος του.

Χριστοδούλου και Πιτσίλκας ανέφεραν πως το ξεκάθαρο μήνυμα του Λιόλιου προς το μέρος τους, όταν έγιναν στελέχη της ΚΕΔ, ήταν: «Θα μιλάτε πριν με τον Μαυραγάνη και μετά θα ορίζετε».

Και συνέχισαν εκθέτοντας τον Στέλιο Κουκουλεκίδη, όπως και τα μέλη της ΚΕΔ, τονίζοντας πως δρούσαν ως μαριονέτες του Λιόλιου και του Μαυραγάνη.

Και όλα αυτά ενώ στην κατάθεσή του ο προφυλακισμένος πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ είχε αναφέρει πως ο Μαυραγάνης είναι φίλος του, ενώ τόνισε πως παρότι είχε συχνές επισκέψεις στα γραφεία της Ομοσπονδίας, δρούσε μόνος του χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει.

Φυσικά οι καταθέσεις καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του Λιόλιου, φανερώνοντας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως λειτουργούσε το ελληνικό μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Χριστοδούλου και Πιτσίλκας διετέλεσαν μέλη της ΚΕΔ για μόλις μία μέρα, αφού όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με το κύκλωμα του ελληνικού μπάσκετ παραιτήθηκαν άμεσα.

Ο νέος κύκλος καταθέσεων, με τρεις ανθρώπους της διαιτησίας να περνάνε σήμερα το κατώφλι του ανακριτή για να παραθέσουν νέα στοιχεία, δείχνει ότι η Δικαιοσύνη όχι μόνο δεν σταματά στους 6 κατηγορούμενους αλλά επιχειρεί να δέσει την υπόθεση, διευρύνοντας το κατηγορητήριο και πιθανόν και τον αριθμό των κατηγορουμένων.

Μετά από μια μικρή ανάπαυλα, η υπόθεση ξεκινά ξανά με πολύ κόσμο να προσέρχεται στο γραφείο του ανακριτή. Άλλοι με τη μορφή απλών καταθέσεων όπως οι Φούφης, Πιτσίλκας, Χριστοδούλου κι άλλοι με την πιθανή κλήση εν δυνάμει υπόπτων…

Ανάμεσά τους και διαιτητές που σφύριζαν την τελευταία τριετία τελικούς της GBL…