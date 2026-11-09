Α1 Γυναικών: Αλλαγή μέρας σε τρεις αναμετρήσεις

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την αλλαγή ημέρας σε τρεις αναμετρήσεις της Allwyn Women’s Basketball League 1.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ ΑΣ, για την 7η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Allwyn Women’s Basketball League 1, αντί για Σάββατο 21/11/2026 και ώρα 17.00 που είχε αρχικά οριστεί, θα διεξαχθεί Δευτέρα 23/11/2026 και ώρα 17.00 στο Κλειστό Γυμναστήριο «Σιδέρης Καραδήμας».

* Μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΠΑΟΚ ΑΣ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός, για την 8η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Allwyn Women’s Basketball League 1, αντί για Σάββατο 28/11/2026 και ώρα 13.00 που είχε αρχικά οριστεί, θα διεξαχθεί Κυριακή 29/11/2026 και ώρα 17.00 στο PAOK SPORTS ARENA.

* Μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας, για την 12η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Women’s Basketball League 1, αντί για Σάββατο 02/01/2027 και ώρα 17.00 που είχε αρχικά οριστεί, θα διεξαχθεί Δευτέρα 04/01/2027 και ώρα 17.00 στο Κλειστό Γυμναστήριο «Σιδέρης Καραδήμας».