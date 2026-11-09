Εύκολα την Μέγκα πριν τον Ολυμπιακό η Ντουμπάι

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Η Ντουμπάι πέρασε εύκολα από την έδρα της Μέγκα επικρατώντας με 98-87 λίγο πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στην Sunel Arena (21:15, 12/11).

Εύκολο έργομ είχε η Ντουμπάι στην έδρα της Μέγκα. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ επικράτησε με 98-87 για την 7η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας και συνεχίζει αήττητη την πορεία της στο πρωτάθλημα (6-0 ρεκόρ), την ώρα που η Μέγκα έπεσε στο 2-4.

Για τους νικητές ο Έλι Οκόμπο ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, με τον Μιντζ να προσθέτει 16 πόντους με 4 ριμπάουντ. Γεμάτη εμφάνιση του Μπέικον (12π. 4ρ. 4ασ.).

Από την άλλη πλευρά ο Μπακό ξεχώρισε με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Μανιέμα να προσθέτει 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Πλέον η ομάδα από τα Εμιράτα στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στην Sunel Arena για την 11η αγωνιστική της Euroleague (21:15, 12/11).