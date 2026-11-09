Daily Mail: Οι ανατροπές δεν πρόκειται να σώσουν τη Γιουνάιτεντ ή το "πείραμα Κάρικ"

Μετά την κατάληψη της τρίτης θέσης στην Premier League την περασμένη σεζόν υπό τις οδηγίες του Μάικλ Κάρικ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδειχνε έτοιμη να επιστρέψει στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου σε μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, αυτή η προοπτική δεν επιβεβαιώθηκε στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Έπειτα από δέκα αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πετύχει μόλις μία νίκη και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 18η θέση. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού, υπολειπόμενοι κατά έναν βαθμό από την Κόβεντρι -την πρώτη ομάδα πάνω από τη γραμμή του υποβιβασμού.

Αυτή η εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση καθιστά αβέβαιο το μέλλον του προπονητή Μάικλ Κάρικ εδώ και εβδομάδες. «Όχι. Συνεχίζουμε όπως πάντα. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά το Σάββατο, ύστερα από μια εβδομάδα γεμάτη έντονες ανατροπές για τους «Κόκκινους Διαβόλους».

Την περασμένη Τρίτη, ενώ βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-0 από τη Ρόμα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε την ανατροπή και επικράτησε με 3-2 στα τελευταία λεπτά.

Την Κυριακή, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» βρέθηκαν να χάνουν με 2-0 και αργότερα με 4-2 από την Άστον Βίλα, καταφέρνοντας τελικά να σώσουν ένα βαθμό (4-4) χάρη σε δύο γκολ στις καθυστερήσεις.

Αυτή η τελευταία, θυελλώδης εξέλιξη των γεγονότων δεν αντιμετωπίστηκε θετικά από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η Daily Mail, συγκεκριμένα, άσκησε κριτική τόσο στην ομάδα όσο και στον προπονητή της:

«Οι ανατροπές δεν πρόκειται να σώσουν τη Γιουνάιτεντ ή το "πείραμα Κάρικ". Το Μάντσεστερ δεν διαθέτει ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά μια συλλογή από... εθισμένους στην αδρεναλίνη. Μακροπρόθεσμα, αυτό δεν αρκεί. Οι παίκτες του Κάρικ παρουσιάζουν τόσο θεμελιώδεις αδυναμίες, που δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν τον προπονητή τους στη θέση του για πολύ ακόμα -μοιάζουν σαν να μην έχουν δεχτεί καμία απολύτως προπονητική καθοδήγηση».

Ωστόσο, αυτό φαίνεται να έδωσε στον προπονητή της ομάδας του Μάντσεστερ μια παράταση χρόνου. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, τονίζοντας:

«Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Δεν έχουμε κερδίσει αρκετά παιχνίδια, αλλά σκοπεύω να συνεχίσω τη δουλειά, να βελτιώσω την κατάσταση και να φέρω νίκες».

Επιπλέον, σύμφωνα με ορισμένα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, η διοίκηση του συλλόγου δεν φαίνεται να προτίθεται να τον απολύσει.

Αν και η διακοπή για τις Εθνικές ομάδες προσφέρει την ιδανική ευκαιρία για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, η επικρατούσα τάση -όπως αναφέρουν οι εφημερίδες The Mirror και Manchester Evening News- δείχνει προς τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης.

Προς το παρόν, επικρατεί ηρεμία στο Κάρινγκτον· μένει να φανεί αν η διοίκηση του συλλόγου θα αλλάξει τελικά στάση ή όχι.