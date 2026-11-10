Να πάει η ΚΑΕ Ολυμπιακός για παράσταση υπέρ της κατηγορίας αν έχει παράπονα από τη διαιτησία

Το video που έβγαλε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, η διοίκηση της ΕΟΚ που παραμένει στα χέρια ανθρώπων του Λιόλιου, η ΚΕΔ, οι διαιτητές που ήταν τα τελευταία πέντε χρόνια, οπότε ο δρόμος είναι ξεκάθαρος. Το Slam Dunk είναι εδώ!

Η κίνηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανεβάσει video με δύο φάσεις από το ματς με το Μαρούσι, ανατρίχιασε τους Έλληνες φιλάθλους. Εκείνους που περίμεναν τις εξηγήσεις της χαϊδεμένης ΚΑΕ του συστήματος, για το σκάνδαλο στο μπάσκετ. Δεν τις πήραν ποτέ και τώρα βλέπουν διαμαρτυρίες για το παιχνίδι με το Μαρούσι.

Οι «ερυθρόλευκοι» αισθάνονται πιο μόνοι χωρίς Λιόλιο, χωρίς Μαυραγάνη, χωρίς Κορομηλά, χωρίς Παπαπέτρου, χωρίς Τσαρούχα, χωρίς Πηλοΐδη στο χώρο του μπάσκετ παρά από τις απουσίες του Μοντέρο και του Ντόρσει.

Έτσι προχώρησαν σε αυτή την κωμική για πολλούς, εξωφρενική για άλλους, κίνηση.

Ακόμη κι απ’ αυτή την αστοχία, όμως, μπορεί να βγει κάτι καλό. Είναι η παραδοχή του Ολυμπιακού για το ποιοι κουμαντάρουν το μπάσκετ εδώ και πέντε χρόνια. Πώς το κουμαντάρουν. Γιατί στην πραγματικότητα ακόμη δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή. Είχαμε μόνο αφαιρέσεις προσώπων, λόγω προσωποκράτησης και κατ’ οίκον περιορισμών. Κατά τα άλλα οι άνθρωποι του Λιόλιου συνεχίζουν να είναι στο μπάσκετ για κάποιο διάστημα ακόμη.

Η διοίκηση της ΕΟΚ αποτελείται από τη διοίκηση του Λιόλιου, τους ανθρώπους του. Στην ΚΕΔ μία απ’ τα ίδια. Οι διαιτητές που σφυρίζουν ήταν και πριν την προφυλάκιση του Λιόλιου και των υπολοίπων. Το μόνο που άλλαξε είναι ο φόβος τους μετά τις αποκαλύψεις και τις έρευνες της δικαιοσύνης.

Αφού ο Ολυμπιακός ενοχλήθηκε τόσο από δύο φάουλ – τα οποία ήταν – υπέρ του Αμαρουσίου, δεν έχει παρά να κάνει το προφανές: Να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του μπασκετικούσυστήματος. Για να τελειώσει μια και καλή αυτή η εποχή ντροπής για το άθλημα. Προκειμένου να μην έχουν μετά κανένα παράπονο για δύο σφυρίγματα κόντρα στο Μαρούσι.

Εκτός αν στον Πειραιά θεωρούν πως χάθηκε η προστασία του Λιόλιου, του Μαυραγάνη, της Τσαρούχα, του Παπαπέτρου, του Κορομηλά και γι’ αυτό φοβούνται το από εδώ και πέρα. Φοβούνται το 50-50. Τρέμουν το να σφυρίζονται αυτά που γίνονται και όχι αυτά που θα τους βόλευαν να έχουν γίνει.

Κατά τα άλλα, το μπάσκετ ακόμη και τώρα διοικείται από τους ανθρώπους του Λιόλιου και σφυρίζεται από τους εκλεκτούς διαιτητές της ΚΕΔ/ΕΟΚ της τελευταίας πενταετίας. Με έναν σημαντικό αστερίσκο: Το φόβο της δικαιοσύνης, ο οποίος οδηγεί τους ανθρώπους να γίνονται ρομπότ. Γι’ αυτό εξαφανίστηκαν ξαφνικά τα «ανθρώπινα λάθη» που έκριναν τίτλους, στόχους, νίκες, μέχρι και σχολικά πρωταθλήματα.

Πάντως ο δρόμος είναι ανοιχτός: Ο Ολυμπιακός της βουβαμάρας, των καταγγελιών υπέρ της υπεράσπισης των συλληφθέντων ουσιαστικά, της σιωπής στο μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του μπάσκετ, μπορεί να περάσει στη σωστή πλευρά της ιστορίας, να σταθεί απέναντι στο σύστημα. Έστω και τώρα. Έστω και αλλάζοντας «στρατόπεδο» την ώρα που έχει κριθεί ο «πόλεμος», καθώς το καλό νίκησε το κακό και το άφησε εκτός μπάσκετ.

Ποιος ξέρει; Ίσως να έχει και την ευνοϊκή μεταχείριση, στα μάτια του κόσμου που ήδη έχει βγάλει ετυμηγορία.

Ο Ολυμπιακός είναι πλέον εκτεθειμένος όχι για την μαύρη πενταετία αλλά και για όσα προηγήθηκαν. Για το πώς έριξαν την ομάδα τους στην Α2, ποια ήταν τα πραγματικά τους «θέλω», γιατί δεν άντεξαν ούτε όταν πήραν πρωτάθλημα με τα βήματα του Σπανούλη στο ΟΑΚΑ.

Διαχρονικά στην 20ετία είχαν τις περισσότερες βολές κι όμως τελικά εξερράγησαν τώρα που το σύστημα μπήκε φυλακή.

Η ιστορία θα τα γράψει όλα. Δεν χρειάζονται ποινές. Όλος ο κόσμος πλέον ξέρει τι γινόταν στην Ελλάδα. Φανταστείτε να μάθει τι γινόταν και έξω από τα σύνορα… Λέτε;

