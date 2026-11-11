Περέιρα: «Τα παιδιά μου με ξύπνησαν και μου είπαν ότι απολύθηκα από τη Νότιγχαμ»!

Σε μια αποκάλυψη αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ τον περασμένο Ιούνιο, προχώρησε ο Βίτορ Περέιρα, μιλώντας στο Μέσο της πατρίδας του, «ZeroZero».

Ο Πορτογάλος τεχνικός αποκάλυψε πως τα παιδιά του τον ξύπνησαν ένα βράδυ και του ανακοίνωσαν ότι απολύθηκε από τον βρετανικό σύλλογο!



Αναλυτικά:



«Δεν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη. Είχα ήδη αρχίσει να καταγράφω τις μεταγραφικές ανάγκες της ομάδας, να επιλέγω την τοποθεσία της προετοιμασίας και να οργανώνω τα φιλικά παιχνίδια. Όλα αυτά συνέβαιναν μόλις δύο ημέρες πριν από το περιβόητο email.



Είχα ξεχάσει εντελώς ότι υπήρχε αυτή η ρήτρα στο συμβόλαιό μου. Ξύπνησα μέσα στη νύχτα επειδή άκουσα θόρυβο από το σαλόνι. Κατέβηκα και τα παιδιά μου μού είπαν: "Μπαμπά, απολύθηκες". Έτσι ακριβώς έγινε.



Είμαι πεπεισμένος ότι δεν ήταν απόφαση του ιδιοκτήτη. Θεωρώ πως οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του τον έπεισαν ότι, για να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο τις φιλοδοξίες του συλλόγου, έπρεπε να στραφούν στον Γκλάσνερ.



Σέβομαι όσα έχει πετύχει, όμως μετά τη δουλειά που είχαμε κάνει, θεωρώ πως άξιζα τουλάχιστον ένα τηλεφώνημα. Θα μπορούσαν να με ευχαριστήσουν και να μου εξηγήσουν ότι αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετική κατεύθυνση. Όχι όμως να τελειώσουν τα πάντα με αυτόν τον τρόπο».