Δημοσιεύματα για απομάκρυνση Καϊζάκ μετά το ιστορικό 9-1 από την Κόμο – Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες

Μόλις δύο μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Λανς, ο Γιανίκ Καϊζάκ φέρεται να βρίσκεται στην έξοδο. Η ιστορική συντριβή από την Κόμο και η ήττα από τη Μαρσέιγ οδηγούν τη γαλλική ομάδα σε νέα αλλαγή προπονητή.

Την απόφαση της Λανς να απομακρύνει τον Γιανίκ Καϊζάκ αποκαλύπτει η γαλλική L'Équipe, με το Le Parisien να επιβεβαιώνει ανεξάρτητα την πληροφορία και το γαλλικό πρακτορείο AFP να επικαλείται πηγή κοντά στον σύλλογο. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση της ομάδας.

Ο 41χρονος τεχνικός ανέλαβε στις 15 Σεπτεμβρίου, αντικαθιστώντας τον Ντίνο Τοπμέλερ. Στους εννέα αγώνες που ακολούθησαν κατέγραψε τρεις νίκες και έξι ήττες, με τα τελευταία αποτελέσματα να επιβαρύνουν σημαντικά τη θέση του.

Η ήττα με 1-0 από τη Λιλ στο τοπικό ντέρμπι αποτέλεσε την αρχή μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου, η οποία κορυφώθηκε με την ιστορική συντριβή 9-1 από την Κόμο στο Champions League.

Ακολούθησε η εντός έδρας ήττα με 2-1 από τη Μαρσέιγ, αποτέλεσμα που, σύμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα, οδήγησε τη διοίκηση στην απόφαση να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με τον Καϊζάκ.

Εφόσον επισημοποιηθεί η αποχώρησή του, η Λανς θα αναζητήσει τον τρίτο προπονητή της για τη φετινή σεζόν. Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη εξέλιξη, καθώς ο γαλλικός σύλλογος είχε να προχωρήσει σε απομάκρυνση προπονητή μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου από τον Φεβρουάριο του 2020. Έπειτα από περισσότερα από έξι χρόνια χωρίς ανάλογη απόφαση, φέτος βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο δεύτερης αλλαγής μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες.

Το καλοκαίρι είχε ξεκινήσει με τον Ντίνο Τοπμέλερ, ο οποίος ανέλαβε στις 16 Ιουνίου, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2028. Ωστόσο, η συνεργασία ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, έπειτα από περίπου τρεις μήνες και μόλις έξι επίσημους αγώνες.

Η αποχώρησή του δεν οφειλόταν αποκλειστικά στα αγωνιστικά αποτελέσματα. Όπως ανακοίνωσε επίσημα η Λανς, η διοίκηση επιθυμούσε αλλαγές στη λειτουργία και τη σύνθεση του προπονητικού επιτελείου, τις οποίες ο Γερμανός τεχνικός δεν αποδέχθηκε.

Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sport, η βασική διαφωνία αφορούσε τον στενό συνεργάτη του, Νέλσον Μοργκάδο, τον οποίο η διοίκηση ήθελε να απομακρύνει. Ο Τοπμέλερ αρνήθηκε να συναινέσει στην απόφαση, στηρίζοντας τον συνεργάτη του, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί η συνεργασία του με τον σύλλογο, μαζί με εκείνη των δύο βοηθών του.

Μάλιστα, η αποχώρηση ήρθε παρά την κατάκτηση του γαλλικού Σούπερ Καπ απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη νίκη επί της Σλάβια Πράγας στο Champions League.

Τη θέση του πήρε ο μέχρι τότε βοηθός του, Γιανίκ Καϊζάκ, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει τη δεύτερη προπονητική αποχώρηση της ομάδας μέσα σε λίγους μήνες.

Όσον αφορά τη διαδοχή του, το όνομα του Πιερ Σαζ βρίσκεται στο προσκήνιο. Ο Γάλλος τεχνικός, που συνδέεται με την Κρίσταλ Πάλας, φέρεται να αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές της διοίκησης. Η θέση του στον αγγλικό σύλλογο είναι επισφαλής, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι εξετάζεται η απομάκρυνσή του, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί επίσημα η λύση της συνεργασίας τους.

Ο Σαζ γνωρίζει καλά τη Λανς, καθώς είχε εργαστεί στον σύλλογο την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, οδηγώντας την ομάδα στη δεύτερη θέση της Ligue 1 και στην κατάκτηση του Κυπέλλου Γαλλίας, πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού Lensois, ο 47χρονος προπονητής φέρεται να επιθυμεί να μείνει για ένα διάστημα εκτός πάγκων, προκειμένου να ξεκουραστεί, γεγονός που ενδέχεται να δυσκολέψει την επιστροφή του.

Στη λίστα των πιθανών αντικαταστατών βρίσκονται επίσης ο Χαμπίμπ Μπεγέ, πρώην προπονητής της Μαρσέιγ, και ο Φιλίπ Μοντανιέ, όπως αναφέρει το ισπανικό Mundo Deportivo. Πρόκειται για ονόματα που εξετάζονται, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένη συμφωνία με κάποιον από τους τρεις.

Η Λανς καλείται πλέον να βρει λύση στο ζήτημα της τεχνικής της ηγεσίας, με τις τελευταίες εξελίξεις να σηματοδοτούν μια ασυνήθιστη περίοδο προπονητικής αστάθειας για τον γαλλικό σύλλογο.