Ρούμογλου: «Η Καρδίτσα ήταν η ιδανική επιλογή για την επιστροφή μου»

Η Καρδίτσα νίκησε με 90-73 τον Προμηθέα εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, και ο φόργουορντ των Θεσσαλών, Απόστολος Ρούμογλου, μίλησε στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το πού οφείλεται η εξαιρετική πορεία της Καρδίτσας έως τώρα στη GBL (4-2 ρεκόρ): «Είναι ακόμα πολύ νωρίς να λέμε το οτιδήποτε. Είναι η σκληράδα που βγαίνει και αυτή “δίψα” που έχουμε και οι δώδεκα παίκτες για να νικήσουμε. Η νίκη μας επί του Άρη στην πρεμιέρα μάς έδωσε ακόμα μεγαλύτερη “δίψα” και μας έδειξε πως μπορούμε να κοντράρουμε οποιαδήποτε ομάδα της GBL».

Για το επερχόμενο (14/11) παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ: «Ο ΠΑΟΚ είναι η αρχή, εκεί που ξεκίνησα το μπάσκετ. Παρ’ όλα αυτά, αυτήν τη στιγμή βρίσκομαι στην Καρδίτσα και ο στόχος είναι να νικάμε σε κάθε παιχνίδι. Το ματς αυτό έρχεται με πολύ καλό τρόπο για εμάς. Αν συνεχίσουμε να κάνουμε τις προπονήσεις που κάνουμε και εξακολουθήσουμε να έχουμε την ίδια σκληράδα, θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι».

Για το πολύ καλό κλίμα που βγάζει προς τα έξω η ομάδα: «Αυτό πιστώνεται στο επιτελείο της Καρδίτσας. Εκείνο έκανε την επιλογή και μας είχαν πει πως η επιλογή των παικτών γίνεται με βάση των χαρακτήρα. Έχουν κάνει τρομερή επιλογή, γιατί και η χημεία μεταξύ Αμερικάνων και Ελλήνων είναι εξαιρετική. Νομίζω πως έτσι “χτίζεται” η ομάδα. Η “δίψα” και η χημεία που υπάρχει μάς κάνουν ακόμα καλύτερους».

Για τις ευκαιρίες που παίρνει τη φετινή σεζόν απ’ την Καρδίτσα: «Όλα γίνονται μέσα απ’ την προπόνηση. Θυμάμαι στο τηλεφώνημα με τον κόουτς μού είχε πει πως κάνουν πολύ σκληρές προπονήσεις και του λέω “Κόουτς, εγώ αυτό θέλω και να εξελίσσομαι μέσα στη βδομάδα. Σε κάθε προπόνηση να πιέζω τον εαυτό μου”. Όλοι οι παίκτες προπονούμαστε πολύ σκληρά και αυτό φαίνεται μες στο παιχνίδι».

Για τους λόγους που αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό της Καρδίτσας: «Ήταν πιο πολύ το πλάνο, ο στόχος πως θέλουν να δημιουργήσουν μια καινούργια ομάδα που θα στελεχωθεί από Έλληνες και ένας απ’ αυτούς θα είμαι κι εγώ. Είχα μιλήσει και με κάποιους παίκτες που βρισκόντουσαν στην ομάδα παλιά και είδα ότι είναι ένα πολύ καλό μέρος για να μπορέσω να πατήσω και να κάνω τα βήματά μου. Ήταν μια πολύ καλή απόφαση, γιατί η Καρδίτσα είναι μια πόλη που βοηθάει τα παιδιά, που γουστάρει πολύ το μπάσκετ και μια ήσυχη πόλη, οικογενειακή, πράγμα το οποίο βοηθάει ακόμα περισσότερο ένα νέο παιδί σαν εμένα να μπει στον κόσμο του μπάσκετ. Ήταν κι αυτός ένα σημαντικός παράγοντας για την επιλογή μου».

Για την όλη του εμπειρία απ’ τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια: «Το να πάω στις ΗΠΑ ήταν μια απόφαση που την είχα στο μυαλό μου, βέβαια δεν ήξερα πολλά από Αμερική και κολέγια. Ήξερα πως μπορούσες να συνδυάσεις μαθήματα και αθλητισμό, γιατί ήταν κάτι που και η οικογένειά μου ήθελε να το κάνω. Έκατσα μια στη χρονιά στην Ελλάδα και είδε πως δε μπορώ να τα συνδυάσω αυτά, επομένως πήγα στις ΗΠΑ. Μπορείς εκεί να συνδυάσεις πρωταθλητισμό και να διαβάζεις ταυτόχρονα, κάτι που στην Ελλάδα ακούγεται… τρελό. Στις ΗΠΑ σε βοηθούν πάρα πολύ, πρέπει να είσαι καθημερινά στο μάθημα, να διαβάσεις και να κάνεις και προπονήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που σε βοηθούν να κάνεις το πρόγραμμά σου και να πετύχεις τα πράγματα που θες».

Για το πόσο τον βοήθησε η θητεία του εκεί: «Οι ΗΠΑ είναι ένα μέρος που θα μπορέσεις να βρεις χρόνο συμμετοχής. Στα πρώτα χρόνια είναι πιο δύσκολο. Αυτή η εμπειρία έφερε πολλές δυσκολίες που έφτιαξαν τον χαρακτήρα μου, με έκαναν καλύτερο “παίκτη” στο πώς να διαχειριστώ καταστάσεις. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο “συν” της Αμερικής. Οι ΗΠΑ και οι δυσκολίες που πέρασα εκεί με βοήθησαν να βγάλω αυτήν τη σκληράδα».

Για το τι θέλει να βελτιώσει στο παιχνίδι του: «Πολλά μπορώ και θέλω να βελτιώσω. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι αυτή η σκληράδα που βγάζει η ομάδα, η αμυντική σκληράδα, ότι θα διεκδικήσω κάθε χαμένη μπάλα, θα προσπαθήσω να πάρω κάθε ριμπάουντ, θα κάνω κλεψίματα, θα τρέξω με την ομάδα, θα σοτάρω… Αυτά είναι τα βασικά και τα απλά πράγματα τα οποία κάνουν ακόμα καλύτερη την ομάδα για τη νίκη».

Για τους προσωπικούς του στόχους: «Σίγουρα υπάρχουν όνειρα και φιλοδοξίες. Μερικά μπορούν να συμβούν, μερικά όχι. Το σημαντικότερο είναι να μην κοιτάς τόσο πολύ τι θα γίνει στο μέλλον και να συγκεντρωθείς στο παρόν. Θα είναι πιο σημαντικό να πάω σήμερα στην προπόνηση και να δουλέψω σκληρά, παρά να σκεφτώ τι μπορεί να γίνει στα επόμενα χρόνια. Πιστεύω αυτό είναι πιο σωστό και πιο καλό για τον εαυτό σου».

Για το τι θα συμβούλευε ένα παιδί που θα ήθελε να πάει σε κολέγιο στις ΗΠΑ: «Εγώ θα έλεγα να φύγει κατευθείαν. Για ‘μένα δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη. Η Αμερική θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί και θα σε βάλει να περάσεις δυσκολίες αλλά και θα έχεις χρόνο συμμετοχής. Υπάρχουν τόσα πολλά κολέγια στις ΗΠΑ που οι Έλληνες πραγματικά μπορούν να παίξουν και να βρουν χρόνο συμμετοχής. Παράλληλα, οι Αμερικάνοι θα τους βάλουν σε μια ρουτίνα που θα είναι διάβασμα-δουλειά-διάβασμα, επομένως θα καταλάβουν πόσο χρόνο έχουν απ’ τα 18 τους και πόσο μπορούν να βελτιωθούν και οι ίδιοι. Στην Ελλάδα, όποιο ανερχόμενο ταλέντο στα 18-19 υπάρχει αναγκάζεται να βρίσκεται στον πάγκο ή να μην κάνει καν προπονήσεις στην πρώτη ομάδα, κάτι που θεωρώ δεν είναι πολύ σωστό».