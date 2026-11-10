Πουλ: «Σίγουρα θα επέστρεφα στους Ουόριορς»

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Ο Τζόρνταν Πουλ σε δηλώσεις του τόνισε πως θέλει να επιστρέψει στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και υπογράμμισε ότι το καλοκαίρι μένει ελεύθερος... πετώντας το μπαλάκι στην διοίκηση των «Πολεμιστών».

Ο 27χρονος γκαρντ των Νιου Ορλίνς Πέλικανς μίλησε μετά τη βαριά ήττα της ομάδας του με 138-87 από τους Ουόριορς, με τον ίδιο να μετράει 7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 34 λεπτά.

Ερωτηθείς στα αποδυτήρια εάν θα επέστρεφε στους Ουόριορς, εφόσον παρουσιαζόταν η ευκαιρία, ο Πουλ απάντησε χωρίς δισταγμό: «Ναι»

Και συνέχισε: «Αισθάνομαι πραγματικά σαν στο σπίτι μου εδώ. Όταν οδηγώ προς το γήπεδο, περνάω τη γέφυρα του κόλπου ή έρχομαι από οποιαδήποτε άλλη διαδρομή, όλα μού φαίνονται απολύτως φυσιολογικά και οικεία.

Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως ο τρόπος που αγωνίζομαι ταιριάζει απόλυτα με το μπάσκετ που έπαιζα εδώ. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, πέρα από τα συστήματα των ομάδων στις οποίες βρίσκομαι».

«Κατακτήσαμε ένα πρωτάθλημα, επομένως ξέρουμε ότι μπορεί να λειτουργήσει. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, σίγουρα θα επέστρεφα. Αυτή είναι η τελευταία χρονιά του συμβολαίου μου και στο τέλος της σεζόν θα είμαι ελεύθερος. Επομένως, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί» προσέθεσε.