Τα... έψαλε στους διαιτητές ο Λανουά: «Αν δεν βελτιωθείτε, θα γυρίσω στην Γαλλία»!

Ο Στεφάν Λανουά θέλησε να αφυπνίσει τους Έλληνες διαιτητές, για τα αρκετά λάθη που έχουν παρατηρηθεί στις πρώτες αγωνιστικές της Super League.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου που διεξάγεται το τελευταίο διήμερο για τους ρέφερι της πρώτης κατηγορίας, εκτός από ορισμένα λάθη σε συγκεκριμένες φάσεις που επισήμανε ο Νο2 της ΚΕΔ, Πάολο Βαλέρι, υπήρξε αυστηρή ομιλία και από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή.

Ο Στεφάν Λανουά έκανε λόγο για έλλειψη προόδου, λέγοντάς τους μάλιστα πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να μένει στην Ελλάδα αν δεν βελτιώνονται και ουσιαστικά επέρριψε στους ίδιους την ευθύνη για τον μη ορισμό τους στα ντέρμπι του πρωταθλήματος. Πρόσθεσε δε πως, αν δεν αλλάξει η κατάσταση, θα... φύγει και θα γυρίσει στην Γαλλία!

«Έχω έρθει στην Ελλάδα με σκοπό να βοηθήσω στην βελτίωσή σας. Όμως, αν δεν βελτιωθείτε, δεν υπάρχει λόγος να μένω, θα φύγω και θα γυρίσω στην Γαλλία», ήταν μία από τις ατάκες του, σε μία προσπάθεια προφανώς να τους θέσει προ των ευθυνών τους κι όχι να προαναγγείλει την αποχώρησή του.

«Στόχος μου ήταν να επιστρέψετε στα ντέρμπι της Super League, να σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές. Για αυτό ήρθα. Όμως, δεν βλέπω βήματα προόδου. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από δική σας απόδοση», πρόσθεσε και κατέληξε:

«Το εύκολο είναι να σας λέω "μπράβο" και εσείς να λέτε τι γλυκός είναι ο Στεφάν. Όμως, αυτό δεν είναι σωστό και είναι σίγουρο ότι δεν θα συμβάλει στην βελτίωσή σας»!

