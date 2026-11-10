Ερυθρός Αστέρας: Χειρουργήθηκε ο Μιλιένοβιτς

Ο Στέφαν Μιλιένοβιτς υποβλήθηκε με επιτυχία σε αρθροσκοπική επέμβαση στην ποδοκνημική άρθρωση, όπως ανακοίνωσε ο Ερυθρός Αστέρας.
Ο 25χρονος αντιμετώπιζε πρόβλημα από το περασμένο καλοκαίρι και έχει ήδη ξεκινήσει την διαδικασία της αποθεραπείας και της αποκατάστασης.
Η σερβική ομάδα έκανε γνωστό πως σε μεταγενέστερο χρόνο θα ενημερώσει για την πορεία της αποθεραπείας του και το πότε θα επιστρέψει στα παρκέ.
Првотимац КК Црвена звезда Меридианбет Стефан Миљеновић успешно је обавио артроскопску операцију скочног зглоба. Стефан је већ започео процес опоравка и рехабилитације, након неопходног захвата којим је решио проблем са повредом, која га је мучила још од прошлог лета. #kkcz https://t.co/fSVZoZDcNP— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 10, 2026