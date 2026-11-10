Ερυθρός Αστέρας: Χειρουργήθηκε ο Μιλιένοβιτς

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Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε γνωστό πως ο Στέφαν Μιλιένοβιτς πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην ποδοκνημική που τον ταλαιπωρούσε από το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Στέφαν Μιλιένοβιτς υποβλήθηκε με επιτυχία σε αρθροσκοπική επέμβαση στην ποδοκνημική άρθρωση, όπως ανακοίνωσε ο Ερυθρός Αστέρας.

Ο 25χρονος αντιμετώπιζε πρόβλημα από το περασμένο καλοκαίρι και έχει ήδη ξεκινήσει την διαδικασία της αποθεραπείας και της αποκατάστασης.

Η σερβική ομάδα έκανε γνωστό πως σε μεταγενέστερο χρόνο θα ενημερώσει για την πορεία της αποθεραπείας του και το πότε θα επιστρέψει στα παρκέ.