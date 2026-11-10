Ουόρντ: «Συμφωνώ ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει το back-to-back στην Euroleague» (vid)

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Σε ένα βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Τάισον Ουόρντ πήρε θέση για μερικές απόψεις και συμφώνησε ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα κάνουν το back-to-back στην Euroleague.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media με πρωταγωνιστή τον Τάισον Ουόρντ. Ο Αμερικανός πήρε θέση για μερικές απόψεις με την τελευταία να ξεχωρίζει, καθώς συμφώνησε ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει το back-to-back στην Euroleague.

Αναλυτικά:

Μέρα αγώνα πρέπει να φοράς κάτι έξτρα κόκκινο: «Θα διαφωνήσω αλλά θα συμφωνήσω κιόλας γιατί αγωνίζομαι με φανέλα που έχει κόκκινο. Αλλά εξαρτάται από την μέρα. Μπορεί να φοράμε την μαύρη με το κουμπί αλλά έχει κόκκινο. Θα πρέπει να συμφωνήσω εν μέρει».

Το trash talking είναι μέρος του παιχνιδιού: «Συμφωνώ. Είναι σαν μπασκετικό 1v1. Μεσά στις γραμμές είναι ανταγωνιστικά. Στην ομάδα; Δεν ξέρω. Δεν νομίζω πως το κάνουμε».

Στο Fantasy βάζω παίκτες της ομάδας που αντιμετωπίζουμε: «Συμφωνώ πάρα πολύ».

Παίρνω σοβαρά τις μπασκετικές μου προλήψεις: «Συμφωνώ πολύ. Πιστεύω ότι έχω φτάσει εδώ λόγω των προκαταλήψεών μου και των πιστεύω μου. Πηγαίνω υποχρεωτικά για καφέ πριν φύγουμε».

Ένα νέο κούρεμα μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή σου: «Ναι, συμφωνώ. Ο πατέρας μου λέει συνέχεια: “Ντύσου καλά, παίξε καλά”. Όταν νιώθεις καλά για τον εαυτό σου, νιώθεις καλά και στο παρκέ».

Καλύτερα πολλά ζευγάρια του αγαπημένου σου μοντέλου παρά διαφορετικά παπούτσια: «Θα έλεγα πολλά διαφορετικά παπούτσια. Οπότε διαφωνώ. Νιώθω ότι το να έχεις πρόσβαση σε διαφορετικά στιλ σου επιτρέπει να εκφραστείς διαφορετικά».

Καλύτερα να έρχεσαι στον αγώνα καλοντυμένος παρά με αθλητικά: «Ναι, όπως είπαμε: ντύσου καλά, παίξε καλά».

Αν δεν κοιμάσαι στο ταξίδι, είσαι τρελός: «Διαφωνώ. Κάποιοι έχουν φοβίες για τον ύπνο στο αεροπλάνο ή στο λεωφορείο και το καταλαβαίνω».

Είναι foul να ποστάρεις τον συμπαίκτη σου που κοιμάται: «Θα συμφωνήσω. Το λεωφορείο και το αεροπλάνο είναι safe space».

Ο Ολυμπιακός θα κάνει το back-to-back στην Euroleague: «Θέλω να συμφωνήσω».