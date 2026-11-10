Σε ...πολικές θερμοκρασίες προπονούνται τα παιδιά στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου

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Ο Παναγιώτης Ξενάκης, γονέας και πρώην κριτής κολύμβησης προχώρησε σε έγγραφη διαμαρτυρία στη ΓΓΑ για τις άθλιες συνθήκες προπόνησης των αθλητών, αφού η θερμοκρασία είναι ακατάλληλη.

Αναλυτικά η έγγραφη διαμαρτυρία:

«ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού

Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών

Τμήμα Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων

κας Ζωής Μελπομένης Σιδέρη, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης.

κ. Θεόδωρου Καρακικέ, Προϊσταμένου Τμήματος Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού: email [email protected]

• Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού: Το email [email protected]

• Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού: Διαχ θέματα ανθρώπινου δυναμικού της ΓΓΑ και των εποπτευόμενων φορέων (όπως τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα).

Με την παρούσα εκφράζω την έντονη διαμαρτυρία μου για την προβληματική λειτουργία του κολυμβητηρίου Ηρακλείου Κρήτης, ιδιαίτερα λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας του νερού, η οποία δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για τους αθλητές και ιδιαίτερα για τα παιδιά που πραγματοποιούν καθημερινά τις προπονήσεις τους

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, η διοίκηση του κολυμβητηρίου δεν έχει προβεί σε επίσημη ενημέρωση προς τους γονείς και τους αθλητές σχετικά με την αιτία αυτής της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για τεχνική βλάβη στο σύστημα θέρμανσης, για έλλειψη ή ανεπαρκή προμήθεια πετρελαίου ή εάν εφαρμόζεται κάποια πολιτική περιορισμού της κατανάλωσης πετρελαίου με σκοπό την εξοικονόμηση δαπανών, σε βάρος όμως των κατάλληλων συνθηκών άθλησης

Οι γονείς δικαιούνται να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει σε μια δημόσια αθλητική εγκατάσταση στην οποία καθημερινά αθλούνται τα παιδιά τους. Η απουσία επίσημης ενημέρωσης εντείνει την ανησυχία και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση και τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Για τους παραπάνω λόγους ζητώ:

1.Την άμεση παρέμβαση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τη διενέργεια αυτοψίας στο κολυμβητήριο.

2.Τον έλεγχο της πραγματικής θερμοκρασίας του νερού και της ορθής λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης.

3.Την επίσημη ενημέρωση για την πραγματική αιτία της χαμηλής θερμοκρασίας του νερού.

4.Τη διευκρίνιση εάν υφίσταται τεχνική βλάβη, πρόβλημα επάρκειας καυσίμων ή απόφαση περιορισμού της κατανάλωσης πετρελαίου για λόγους εξοικονόμησης.

5.Τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των κατάλληλων συνθηκών προπόνησης.

Η προστασία της υγείας των παιδιών και η εξασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθηκών άθλησης δεν μπορεί να τίθενται σε δεύτερη μοίρα ούτε να εξαρτώνται από αδικαιολόγητες παραλείψεις στη λειτουργία μιας δημόσιας αθλητικής εγκατάστασης.

Παρακαλώ για την πρωτοκόλληση της παρούσας, την εξέταση των αναφερομένων και την έγγραφη ενημέρωσή μου σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου και τις ενέργειες στις οποίες θα προβείτε.

Ο/Η διαμαρτυρόμενος/η γονέας

Ονοματεπώνυμο:ΞΕΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ».