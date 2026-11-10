Οι «σίγουροι» και οι... ηλεκτρικές καρέκλες των 14 πάγκων της Super League

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Το τέλος του Γιάννη Αναστασίου στον Παναιτωλικό, άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την τύχη των προπονητών στη Super League. Ποιοι απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη των ομάδων τους; Ποιοι αισθάνονται την πίεση των αποτελεσμάτων και για ποιους η επιστροφή από τη διακοπή κρύβει επικίνδυνες αποστολές; Το SDNA βάζει στο...μικροσκόπιο τους 14 πάγκους της «μεγάλης» – κατηγορίας.

Στον όμορφο κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου η απόσταση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και στο ... «ευχαριστούμε για τη συνεργασία», μπορεί να αποδειχθεί μικρότερη από ένα ενενηντάλεπτο.

Ο Γιάννης Αναστασίου το διαπίστωσε από...πρώτο χέρι, καθώς οι επτά συνεχόμενες ήττες του Παναιτωλικού έφεραν το τέλος της δεύτερης θητείας του στο Αγρίνιο.

Εσχάτως, η διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες προσφέρεται για ανασύνταξη, αλλά και για απολογισμό.

Με δέκα αγωνιστικές να έχουν ολοκληρωθεί, οι 14 ομάδες της Super League έχουν διαμορφώσει διαφορετικές συνθήκες για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην άκρη των πάγκων τους.

Υπάρχουν προπονητές που έχουν...δέσει στους πάγκους τους, μέσα από τα αποτελέσματα και την εικόνα των ομάδων τους.

Άλλοι βλέπουν τη βαθμολογία και γνωρίζουν ότι τα περιθώρια στενεύουν. Και υπάρχουν εκείνοι για τους οποίους οι πρώτες αγωνιστικές μετά τη διακοπή, μοιάζουν με εξετάσεις χωρίς μεγάλο περιθώριο αποτυχίας.

Όλοι πάντως γνωρίζουν τον ίδιο άγραφο κανόνα: η εμπιστοσύνη χτίζεται δύσκολα, αλλά μπορεί να χαθεί μέσα σε λίγες αγωνιστικές.

Οι πάγκοι που πατούν σε στέρεο έδαφος

Στον Παναθηναϊκό, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει το ισχυρότερο επιχείρημα που μπορεί να παρουσιάσει ένας προπονητής: το ταμπλό!

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην κορυφή με 27 βαθμούς, έχοντας δημιουργήσει διαφορά τεσσάρων από τον δεύτερο Ολυμπιακό.

Ο Δανός έχει οδηγήσει την ομάδα σε μια πορεία που του προσφέρει ηρεμία και δυνατότητα να συνεχίσει τη δουλειά του χωρίς τη διαρκή αμφισβήτηση που συνόδευσε προκατόχους του σε προηγούμενες περιόδους του συλλόγου.

Βεβαίως, στο Τριφύλλι η κορυφή δημιουργεί και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Άλλο η ασφάλεια του σήμερα και άλλο η διατήρησή της μέχρι την άνοιξη και την επίτευξη του κορυφαίου στόχου που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από 16 χρόνια!

Στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει κερδίσει... κεφάλαιο εμπιστοσύνης.

Ο Σέρβος οδήγησε την Ένωση στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος και η φετινή παρουσία της ομάδας στις πρώτες θέσεις διατηρεί τους «κιτρινόμαυρους» μέσα στο κυνήγι του repeat!

Στην κατηγορία των προπονητών με θετικό αγωνιστικό απολογισμό, ανήκουν επίσης ο Χρήστος Κόντης στον ΟΦΗ και ο Σεμπάστιαν Λέτο στην Κηφισιά.

Οι Κρητικοί που κατέκτησαν το Σούπερ Καπ τον Αύγουστο και απολαμβάνουν την ευρωπαϊκή διαδρομή στη League Phase του Europa League, βρίσκονται στην έκτη θέση με 17 βαθμούς, ενώ η Κηφισιά έχει συγκεντρώσει 14 και συνεχίζει να παρουσιάζει ανταγωνιστικό πρόσωπο ανεξαρτήτως έδρας και αντιπάλου.

Οι μεγάλοι στόχοι και η πίεση σε Ολυμπιακό - ΠΑΟΚ

Στον Ολυμπιακό, ο (new entry) Ιμανόλ Αλγουαθίλ βρίσκεται σε μια διαφορετική κατηγορία. Ανέλαβε την τεχνική ηγεσία τον Σεπτέμβριο, διαδεχόμενος τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και καλείται να διαχειριστεί μια ομάδα που έχει ως αυτονόητο στόχο την κορυφή.

Ο Βάσκος χρειάζεται να συνδυάσει την αγωνιστική βελτίωση με αποτελέσματα, γνωρίζοντας ότι στον Πειραιά η υπομονή συνδέεται άμεσα με τη διεκδίκηση τίτλων.

Αντίστοιχα, στον ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λίσι καλείται να διαχειριστεί τη δύσκολη αποστολή της διαδοχής του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι 19 βαθμοί διατηρούν τον Δικέφαλο του Βορρά στην πρώτη τετράδα, όμως o πρόωρος ευρωπαϊκός αποκλεισμός και οι οκτώ βαθμοί της διαφοράς από την κορυφή της Super League, μοιραία «πέφτουν» πάνω στον Ιταλό τεχνικό.

Το 1-1 με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» προσέφερε ένα θετικό αποτέλεσμα και ηρεμία για δουλειά το διάστημα της διακοπής.

Ο Λίσι σίγουρα χρειάζεται χρόνο για να περάσει τη φιλοσοφία του, αλλά συγχρόνως έχει ανάγκη από εμφανίσεις – νίκες που θα πείθουν για τροχιά ανάκαμψης και σταθερή πορεία.

Άρης, Καλαμάτα και Ηρακλής: Οι πάγκοι των απαιτήσεων

Στον Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου πήρε βαθιά ανάσα με το εμφατικό 3-0 επί του Παναιτωλικού. Οι 19 βαθμοί και η πέμπτη θέση κρατούν τους «κίτρινους» κοντά στην πρώτη τετράδα, χωρίς όμως να εξαφανίζουν την απαίτηση για μεγαλύτερη σταθερότητα.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί μόνο εύκολο δεν είναι. Αστέρας Τρίπολης εκτός, Ολυμπιακός εντός και Παναθηναϊκός εκτός, συνθέτουν μια τριάδα αγώνων που θα δείξει αν ο Άρης μπορεί να κοιτάξει ψηλότερα ή θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με την εσωστρέφεια.

Στην Καλαμάτα, ο rookie στη Super League, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, έχει οδηγήσει τη νεοφώτιστη ομάδα στους 12 βαθμούς. Η όγδοη θέση αποτελεί μια πολύ καλή βάση για τη συνέχεια και του προσφέρουν προσωπικούς…πόντους.

Στον Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματσάρι έχει συγκεντρώσει δέκα βαθμούς. Η ήττα από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό ήρθε στις καθυστερήσεις και η ανταγωνιστική εμφάνιση προσφέρει επιχειρήματα υπέρ της δουλειάς του Ιταλού που αμφισβητήθηκε έντονα στο ξεκίνημα της σεζόν.

Μια φορά ο Γηραιός χρειάζεται βαθμούς και όχι μόνο καλές εντυπώσεις.

Οι καρέκλες της ουράς

Στον Βόλο, η διοίκηση έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγή σκυτάλης, με τον Χουάν Κάρλος Γαρίδο να αντικαθιστά τον Κώστα Μπράτσο.

Ο Ισπανός τεχνικός, με σημαντικές παραστάσεις από τη Βιγιαρεάλ και άλλους συλλόγους του εξωτερικού, ανέλαβε μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή και μετρά δύο ήττες σε δύο ματς στο ξεκίνημα του στην θεσσαλική ομάδα.

Η ήττα από την Κηφισιά (1-3) ανέδειξε ξανά τις μεγάλες αδυναμίες, με τον Γαρίδο να μη μασάει τα λόγια του και να κραυγάζει (on camera) για τα επαναλαμβανόμενα λάθη και την έλλειψη συγκέντρωσης των ποδοσφαιριστών του.

Ο Ισπανός δεν μπορεί να χρεωθεί την κατάσταση που παρέλαβε, ούτε είναι λογικό να βρίσκεται ήδη σε καθεστώς αμφισβήτησης. Ωστόσο, γνωρίζει ότι η πίστωση χρόνου δεν είναι απεριόριστη όταν μια ομάδα βρίσκεται καθηλωμένη στον πάτο της βαθμολογίας.

Το προσεχές παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο έχει χαρακτήρα τελικού για το Βόλκο που παραμένει χωρίς νίκη και ψάχνει…οξυγόνο. Διαφορετικά, η πίεση θα μεγαλώσει, ανεξάρτητα από το πόσο πρόσφατα ανέλαβε τα ηνία ο νέος κόουτς.

Στον Ατρόμητο, ο Ντούσαν Κέρκεζ βλέπει την ομάδα του να βρίσκεται στους έξι βαθμούς, έχοντας κι ένα παιχνίδι λιγότερο. Η λευκή ισοπαλία στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ έβαλε έναν βαθμό στο σακούλι, όχι όμως και τέλος στον προβληματισμό.

H ομάδα του Περιστερίου χρειάζεται αποτελέσματα απέναντι σε ομάδες με αντίστοιχους βαθμολογικούς στόχους, προτού το πρόγραμμα γίνει ακόμη πιο απαιτητικό.

Στον Λεβαδειακό, ο Ηλίας Χαραλάμπους βρίσκεται επίσης αντιμέτωπος με δύσκολη πραγματικότητα. Οι έξι βαθμοί, τα μόλις τέσσερα γκολ ενεργητικό και η προτελευταία θέση αναδεικνύουν τη δυσκολία της αποστολής.

Η εικόνα της ομάδας απέναντι στην ΑΕΚ, όπου προηγήθηκε αλλά τελικά ηττήθηκε, έδειξε ότι υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Αυτό που λείπει είναι η αποτελεσματικότητα.

Αστέρας Τρίπολης: Νέα αρχή με Φέιο και πίεση για βαθμούς

Στην Τρίπολη πάτησαν το κουμπί της αλλαγής, με τον Γκονσάλο Φέιο να αντικαθιστά τον Γιώργο Αντωνόπουλο στην τεχνική ηγεσία.

Ο Πορτογάλος τεχνικός πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Καλαμάτα, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες (1-1).

Ένα αποτέλεσμα που δεν έλυσε τα βαθμολογικά προβλήματα των Αρκάδων, αλλά πρόσφερε στον νέο προπονητή την πρώτη εικόνα για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της ομάδας του σε επίσημο παιχνίδι.

Με τον Αστέρα να βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία, ο Φέιο γνωρίζει ότι δεν έχει την πολυτέλεια μιας παρατεταμένης περιόδου προσαρμογής.

Παναιτωλικός: Η αλλαγή και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας

Στο Αγρίνιο, ο κύβος ερρίφθη! Ο Γιάννης Αναστασίου αποτελεί παρελθόν μετά την έβδομη διαδοχική ήττα, με τη διοίκηση να επιλέγει την αλλαγή προκειμένου να ανακοπεί η κατηφόρα.

Ο Παναιτωλικός ξεκίνησε το πρωτάθλημα με τρεις νίκες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, αλλά η συνέχεια ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα. Οι εννέα βαθμοί τον κρατούν πάνω από την τελευταία τετράδα, χωρίς να προσφέρουν την παραμικρή εξασφάλιση.

Πλέον, το βάρος πέφτει στον διάδοχο του Αναστασίου και στην ανάγκη άμεσης επανεκκίνησης.

Το πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή, απέναντι στον ουραγό Βόλο, έχει τεράστια σημασία και για τις δύο ομάδες. Ο Παναιτωλικός αναζητά την πρώτη του νίκη έπειτα από δύο μήνες, ενώ ο αντίπαλός του ψάχνει ακόμη την πρώτη βαθμολογική ανάσα.