ΑΕΚ: «Έχουν μετατρέψει την προπαγάνδα σε επάγγελμα και γελοιοποιούνται - Δεν δόθηκε αποβολή για αντιαθλητικό χτύπημα στον Βάργκα»

Επίσημη θέση πήρε η ΑΕΚ μετά τον ντόρο που έχει ξεσπάσει για τη διαιτησία του αγώνα με τον Λεβαδειακό, τονίζοντας πως δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, αλλά το VAR διόρθωσε αποφάσεις.

Η ΑΕΚ επισήμανε πως κάποιοι έχουν μετατρέψει την προπαγάνδα σε επάγγελμα και καταλήγουν να γελοιοποιούνται, ενώ συμπλήρωσε πως από την επιλεκτική αγανάκτηση του Λεβαδειακού, απουσιάζει η φάση με το χτύπημα του Πάντεα στον Βάργκα στο κέντρο του γηπέδου, όταν προσπάθησε να του πάρει την μπάλα.

Αναλυτικά:

Η ΑΕΚ επέλεξε συνειδητά να μη τοποθετηθεί μετά τον αγώνα με τον Λεβαδειακό. Η ΑΕΚ δεν εχει σκοπό να τροφοδοτεί τεχνητές εντάσεις. Αλλά με όσα συμβαίνουν το τελευταίο 48ωρο δεν μπορεί να μη τοποθετηθεί, απέναντι σε όσους έχουν μετατρέψει την προπαγάνδα σε επάγγελμα και την υποτιθέμενη αντικειμενικότητα σε προκάλυμμα των γνωστών επαγγελματικών εξαρτήσεών τους από άλλες ομάδες.

Η διαιτησία δε σταθηκε στο υψος των περιστάσεων, παρά το γεγονός πως πιστεύουμε ότι δεν είχε κακές προθέσεις. Το VAR διόρθωσε αποφάσεις, όπως ακριβώς οφείλει. Από την επιλεκτική αγανάκτηση, βέβαια, απουσιάζει η μη αποβολή ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού, για αντιαθλητικό περιστατικό που συνέβη στο κέντρο του γηπέδου, κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια του διαιτητή.

Ο κόσμος πλέον βλέπει καθαρά και αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερα απ’ όσα χωρά ο μικρόκοσμος της εξαρτημένης σκέψης τους. Γι’ αυτό και καταλήγουν να γελοιοποιούνται.