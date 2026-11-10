Στη 10η θέση η Ελλάδα - Πώς Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συνέβαλαν σε αυτό

Η Ελλάδα εδραιώνεται στη 10η θέση της UEFA, με τον Ολυμπιακό να προσφέρει τα μέγιστα την τελευταία πενταετία και τους Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ να ακολουθούν.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση του UEFA ranking και έχει προοπτικές να ανέβει περισσότερο από τη νέα σεζόν. Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει πως έφτασε ως εκεί η χώρα μας και ποιες ομάδες έχουν συμβάλλει περισσότερο με την πορεία τους και τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει την τελευταία πενταετία.

Όπως τονίζει ο media consultant της UEFA, ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά, με 15.500 βαθμούς τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προσπεράσει τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση, με 11.225 έναντι 10.3875. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, η ΑΕΚ έχει καταφέρει να ανεβάσει σημαντικά την προσφορά της, μετά από κάποιες καταστροφικές σεζόν, με 7.975 βαθμούς. Ο Άρης δεν έχει καταφέρει να προκριθεί σε κάποια φάση ομίλων τα τελευταία χρόνια και οι 1.350 βαθμοί του απειλούνται από τον ΟΦΗ, που ήδη έχει προσφέρει 1.200 βαθμούς και έχει την προοπτική να συνεχίσει την καλή του πορεία.

Αναλυτικά:

Ο Ολυμπιακός παραμένει σταθερά η πρώτη ομάδα σε συνεισφορά βαθμών στον τρέχοντα ελληνικό συντελεστή 5ετίας, που θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, και που προς το παρόν έχει ανεβάσει την Ελλάδα στη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA

▶️ Ο Παναθηναϊκός μετά από πολλά χρόνια προσπέρασε τον ΠΑΟΚ, που αποτελούσε σταθερό δίδυμο με τον Ολυμπιακό σε προσφορά βαθμών, εκμεταλλευόμενος την τρίτη καλή του ευρωπαϊκή σεζόν και την εφετινή απουσία του Δικέφαλου

▶️ Η ΑΕΚ που δεν... υπήρχε στα πρώτα τρία χρόνια της τρέχουσας 5ετίας έχει καταφέρει να αυξήσει το ποσοστό της σε αυτούς τους 16 μήνες με τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της

▶️ Με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται η συνδρομή των ομάδων μας στο top-10 της χώρας στη βαθμολογία της UEFA