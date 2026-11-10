Ρεκόρ συμμετοχών στην «35η Athens International Sailing Week 2026» με 600 σκάφη από 18 χώρες!

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Η «35η Athens International Sailing Week 2026» είναι έτοιμη να υποδεχθεί περισσότερα από 600 σκάφη τα οποία εκπροσωπούν 18 χώρες!

Αριθμός ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια που οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους. Στις μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής ιστιοπλοΐας που μόνο μέσα στο 2026 έχει κατακτήσει μέχρι τώρα 81 μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της ΕΙΟ στη Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Ελλάδας.

Ολοένα και περισσότεροι ξένοι ιστιοπλόοι θέλουν να τεστάρουν από κοντά το τι τους προσφέρει το «Athens International Sailing Center» και ασφαλώς να δοκιμάσουν τον θαλάσσιο στίβο που είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη και όχι μόνο.

Ο μεγάλος διεθνής αγώνας θα ξεκινήσει στις 19 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 27 του ίδιου μήνα. Στην πρώτη φάση - από 19 ως 22 Νοεμβρίου - θα διεξαχθούν οι ιστιοδρομίες στις κατηγορίες της Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στα Οπτιμιστ, τα 420, τα ILCA 4, τα ILCA 6 ανδρών και τα Techno 293.

Από 22 έως 27 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι ολυμπιακές κατηγορίες iQFOiL, ΙLCA 6 γυναικών, ILCA 7 ανδρών και 49er.

Τον αγώνα διοργανώνει η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία με τη συνεργασία του Ν.Ο. Π Φαλήρου και του Ν.Α.Ο Βούλας, ενώ ο Ν.Α.Ο Μάτι θα παραχωρήσει τις εγκαταστάσεις του για τη διεξαγωγή του των iQFOiL.

ΠΡΩΤΟΣ Ο ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΣΤΟ ΝΤΑΚΑΡ

Ο Ευάγγελος Κυριαζάκος εξακολουθεί να προηγείται στα Techno 293 των 4ων Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων Νέων που διεξάγονται στο Ντακάρ της Σενεγάλης.

Στις τρεις τελευταίες ιστιοδρομίες ο Ελληνας ιστιοπλόος τερμάτισε 1, 2 και 1 αντίστοιχα και με 7 βαθμούς ποινής είναι 1ος μετά από έξι κούρσες σε σύνολο 24 σκαφών.

Στην αντίστοιχη κατηγορία των κοριτσιών η Κυριακή Ζέρβα ανέβηκε αισθητά και πλέον με 34 βαθμούς είναι 6η μεταξύ 23 συμμετοχών. Στις τρεις τελευταίες κούρσες οι θέσεις της ήταν 1,1 και 11 αντίστοιχα.