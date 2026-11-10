Κομπανί: Ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας και επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο

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Ευχάριστα μαντάτα στην Μπάγερν Μονάχου την Τρίτη (10/11), καθώς ο Βενσάν Κομπανί επέστρεψε στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, αφήνοντας πίσω του την περιπέτεια με την υγεία του.

Ο Βέλγος τεχνικός είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τάξεις των Βαυαρών στις 23 Οκτωβρίου, όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια προπόνησης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Όπως είχαν μεταδώσει γερμανικά ΜΜΕ, το περιστατικό συνδέθηκε με επιπλοκές από ίωση που είχε προηγηθεί, ενώ η έντονη καθημερινότητα και η επιβάρυνση από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις φέρεται να συνέβαλαν στην κατάστασή του.

Έκτοτε, ο Κομπανί είχε απομακρυνθεί πλήρως από τις δραστηριότητες της ομάδας, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών προκειμένου να αναρρώσει χωρίς να επιβαρύνει τον οργανισμό του.

Πλέον, η επιστροφή του στο προπονητικό κέντρο της Säbener Straße αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό σημάδι. Ο προπονητής της Μπάγερν αναμένεται αρχικά να παρακολουθήσει την πορεία αποκατάστασης των τραυματιών, ενώ όλα δείχνουν πως πλησιάζει και η στιγμή της επιστροφής του στην τεχνική ηγεσία.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο Κομπανί αναμένεται να καθίσει ξανά στον πάγκο των πρωταθλητών Γερμανίας στις 20 Νοεμβρίου, στην αναμέτρηση με την Κολωνία.

Στο Μόναχο, πλέον, επικρατεί αισιοδοξία, καθώς η παρουσία του Βέλγου προπονητή στις εγκαταστάσεις του συλλόγου σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη επιστροφή του.