Νέστος Χρυσούπολης: Τέλος και ο Παπαβασιλείου

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Ο Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον προπονητή Σάκη Παπαβασιλείου

Με ανακοίνωση του ο Νέστος Χρυσούπολης γνωστοποίησε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Σάκη Παπαβασιλείου, ψάχνοντας πλέον τον νέο του προπονητή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Νέστου:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΠΑΕ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Σάκη Παπαβασιλείου.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα μας.

Του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας.

ΠΑΕ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ»