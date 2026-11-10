Χιτ: Ο Χάσλεμ θέλει ο Αντετοκούνμπο να σπάσει το ρεκόρ του Αντεμπάγιο

Ο Ουντόνις Χάσλεμ σε δηλώσεις του τόνισε πως χάρηκε που ο Μπαμ Αντεμπάγιο έσπασε το ρεκόρ του και υπογράμμισε πως τώρα θέλει να δει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σπάσει αυτό του συμπαίκτη του.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο ξεπέρασε τον Ουντόνις Χάσλεμ στην λίστα των παικτών με τα περισσότερα ριμπάουντ στην ιστορία των Μαϊάμι Χιτ.

Ο θρύλος των Χιτ μίλησε στο «WY Network» και ανέφερε: «Υπάρχει μόνο γλυκιά γεύση, καμία πικρία. Πρώτον, γνώριζα ότι κάποια στιγμή το ρεκόρ θα καταρριπτόταν. Και δεύτερον, έχει σημασία ποιος είναι εκείνος που το καταρρίπτει. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερος άνθρωπος για να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Ένας άνθρωπος που προέρχεται από ταπεινό περιβάλλον, που μεγάλωσε σε μονογονεϊκή οικογένεια.

Εγώ και ο Ντουέιν Ουέιντ δεθήκαμε μέσα από την αγάπη και τον σεβασμό που τρέφαμε για τις μητέρες μας. Ο Μπαμ έχει ακριβώς το ίδιο χαρακτηριστικό. Το βλέπω στον τρόπο με τον οποίο αγαπάει τη μητέρα του, τη φροντίζει, νοιάζεται για τους δικούς του ανθρώπους και για όλους όσοι βρίσκονται γύρω του. Έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην πόλη του Μαϊάμι. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος για να καταρρίψει αυτό το ρεκόρ.

Από εκεί και πέρα, όμως, είπα στον Γιάννη: "Σπάσε το δικό του ρεκόρ. Πήγαινε να το καταρρίψεις!". Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Και τις προάλλες είπα ξανά στον Γιάννη: "Τώρα σπάσε το ρεκόρ των ριμπάουντ. Πήγαινε και κατάρριψέ το!”».