Το πρόγραμμα της 11ης στροφής - Στην Τρίπολη το Πανιώνιος-Ολυμπιακός Β

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Superbet League 2, όπως το ποια παιχνίδια θα έχουν μετάδοση.

Ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την Αναγέννηση Καρδίτσας το Σάββατο, ενώ ο Απόλλων Καλαμαριάς επιστρέφει στην έδρα του με τον νέο χλοοτάπητα και φιλοξενεί την Athens Kallithea την Κυριακή. Τη Δευτέρα το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό Β θα διεξαχθεί στην Τρίπολη, λόγω εργασιών στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Σμύρνης. Οι «κυανέρυθροι» είχαν εξυπηρετήσει για τον ίδιο λόγο προ καιρού τον Αστέρα Β.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

14:00 Ελλάς Σύρου – Πανθρακικός (Γήπεδο Ερμούπολης)

14:45 Πανσερραϊκός – Αναγ. Καρδίτσας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Σερρών)

15:00 Αστέρας AKTOR B – ΠΑΟΚ Β («Θ. Κολοκοτρώνης»)

15:00 ΑΕΛ – Νέστος Χρυσούπολης (YouTube SL2, AEL FC Arena)

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

12:30 Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

14:00 Μαρκό – Ζάκυνθος (Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)

14:45 Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, «Θ. Κολοκοτρώνης»)

15:00 Νίκη Βόλου – Πύργος (YouTube SL2, «Π. Μαγουλάς»)