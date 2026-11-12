Ενακαμουά: «Δίνει επιπλέον κίνητρο το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό»

Αναλυτικά όσα είπε ο 26χρονος φόργουορντ της Μπαρτσελόνα ενόψει του παιχνιδιού στο ΟΑΚΑ:
«Πρέπει να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να μην επιτρέψουμε το physicality του αντιπάλου να μας επηρεάσει ή να μας φοβίσει. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τη νίκη».
Όσον αφορά την ατομική ετοιμότητά του: «Προσπάθησα να είμαι έτοιμος για κάθε κατάσταση στην οποία μπορεί να με χρειαστεί ο προπονητής. Το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό δίνει ένα επιπλέον κίνητρο, αλλά κάθε αγώνας είναι σημαντικός και τους προσεγγίζουμε όλους με τη σωστή νοοτροπία».