Ενακαμουά: «Δίνει επιπλέον κίνητρο το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό»

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Ο Ολιβιέ Ενακαμουά μίλησε για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό (13/11, 21:15), τονίζοντας πως η ομάδα του δεν πρέπει να φοβηθεί.

Αναλυτικά όσα είπε ο 26χρονος φόργουορντ της Μπαρτσελόνα ενόψει του παιχνιδιού στο ΟΑΚΑ:

«Πρέπει να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να μην επιτρέψουμε το physicality του αντιπάλου να μας επηρεάσει ή να μας φοβίσει. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τη νίκη».

Όσον αφορά την ατομική ετοιμότητά του: «Προσπάθησα να είμαι έτοιμος για κάθε κατάσταση στην οποία μπορεί να με χρειαστεί ο προπονητής. Το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό δίνει ένα επιπλέον κίνητρο, αλλά κάθε αγώνας είναι σημαντικός και τους προσεγγίζουμε όλους με τη σωστή νοοτροπία».