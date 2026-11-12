Ολυμπιακός: Ο Ιανουάριος των αποφάσεων – Βάργκας, Νους, Ρέτσος και νέες κινήσεις

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Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις του Ολυμπιακού, με την ενίσχυση στα άκρα να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Οι περιπτώσεις Βάργκας και Νους, αλλά και το ενδιαφέρον για τον Ρέτσο, διαμορφώνουν το μεταγραφικό σκηνικό του Ιανουαρίου.

Παρά τις πολλές μεταγραφές που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι, ο Ολυμπιακός εξετάζει νέες προσθήκες στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αξιολογεί το ρόστερ που παρέλαβε, με την απόκτηση εξτρέμ και αριστερού μπακ να αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Βάργκας και Μπέιλι στο προσκήνιο

Η περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας επανέρχεται δυναμικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας Vamos Mi Sevilla FC, ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τον Ελβετό εξτρέμ της Σεβίλλης, τον οποίο επιχείρησε να αποκτήσει το καλοκαίρι.

Η ισπανική ομάδα φέρεται να αξιώνει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του, ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2029.

Καθοριστικό ρόλο ενδέχεται να παίξει η αγωνιστική εικόνα του Μπέιλι μέχρι τον Ιανουάριο, καθώς από την απόδοσή του θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης στα άκρα.

Ο Νους έρχεται τον Ιανουάριο

Μία προσθήκη που έχει ήδη δρομολογηθεί είναι εκείνη του Τιάγκο Νους. Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον ΟΦΗ για την απόκτηση του Αργεντινού εξτρέμ, ο οποίος παραμένει στην κρητική ομάδα μέχρι την ολοκλήρωση της League Phase του Europa League.

Με βάση την υπάρχουσα συμφωνία, η ένταξή του στους Πειραιώτες αναμένεται τον Ιανουάριο, εκτός εάν υπάρξει νέα συνεννόηση μεταξύ των δύο συλλόγων.

Αριστερό μπακ, επιθετικός και Ρέτσος

Η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας βρίσκεται επίσης στις σκέψεις του Αλγουαθίλ, καθώς τόσο ο Μπρούνο όσο και ο Τικνιζιάν δεν φαίνεται να έχουν κερδίσει μέχρι στιγμής την απόλυτη εμπιστοσύνη του Ισπανού τεχνικού.

Παράλληλα, δεν θα αποτελούσε έκπληξη μια κίνηση για ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται πίσω από τον επιθετικό, εφόσον ο Σα δεν παρουσιάσει αισθητή αγωνιστική βελτίωση. Ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο απόκτησης σέντερ φορ, σε περίπτωση πώλησης του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Την ίδια στιγμή, ο Παναγιώτης Ρέτσος βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο ισπανικών και γερμανικών συλλόγων. Η Ρεάλ Μπέτις παρακολουθεί τον αρχηγό των «ερυθρόλευκων», ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει η Στουτγκάρδη και η Χόφενχαϊμ. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν σκέφτεται την παραχώρησή του, θεωρώντας τον βασικό πυλώνα της αμυντικής του γραμμής.

Η διοίκηση και οι υψηλοί στόχοι

Παρά τις σημαντικές επενδύσεις του καλοκαιριού, η διοίκηση και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, αναμένεται να εξετάσουν κάθε δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης.

Εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία και παραμείνουν σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή του πρωταθλήματος, οι υψηλοί στόχοι θα αποτελέσουν επιπλέον κίνητρο για μεταγραφικές κινήσεις.

Στο μεταξύ, ο Αλγουαθίλ έδωσε τριήμερο ρεπό από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου, με την επιστροφή στις προπονήσεις να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.