Απείλησε η Εθνική με τον Αλμύρα (vid)

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Στο 36' έπειτα από φάση διαρκείας, ο Αλμύρας από καλή θέση έπιασε το σουτ αλλά ο τερματοφύλακας της Ισλανδίας Πέτερσον απέκρουσε στη δεξιά του γωνία.