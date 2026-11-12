MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Απείλησε η Εθνική με τον Αλμύρα (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Google Logo

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.
Στο 36' έπειτα από φάση διαρκείας, ο Αλμύρας από καλή θέση έπιασε το σουτ αλλά ο τερματοφύλακας της Ισλανδίας Πέτερσον απέκρουσε στη δεξιά του γωνία.

Η ευκαιρία της Ελλάδας

Απείλησε η Εθνική με τον Αλμύρα (vid)