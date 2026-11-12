Η κλήρωση του ATP Finals: Σε γκρουπ-φωτιά ο Ζβέρεφ

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Με το ATP Finals προ των πυλών, έγινε σήμερα η κλήρωση της διοργάνωσης και προέκυψε ένα γκρουπ... φωτιά!

Οι οκτώ καλύτεροι παίκτες της σεζόν θα μονομαχήσουν 15-22 Νοεμβρίου στο Τορίνο και εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ότι ο επικεφαλής του δεύτερου γκρουπ (Ivan Lendl Group), ο Κάρλος Αλκαράθ, έπεσε στα μαλακά.

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος Ισπανός έχει μαζί του τους Ντανίλ Μεντβέντεφ, Φλάβιο Κομπόλι και Φράνσις Τιάφοου, ενώ ο Νο.1 του ταμπλό Σάσα Ζβέρεφ θα παλέψει για τις δύο πρώτες θέσεις του Group McEnroe Group με τους Μπεν Σέλτον, Αρτούρ Φις και Ραφαέλ Χόδαρ.

Ο Γερμανός θα ξεκινήσει την προσπάθειά του απέναντι στον Χόδαρ και ο Κάρλος θα παίξει με τον Τιάφοου.

Ο κάτοχος του τίτλου Γιάνικ Σίνερ, θυμίζουμε, είναι εκτός διοργάνωσης λόγω τραυματισμού.