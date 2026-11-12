Η κλήρωση του ATP Finals: Σε γκρουπ-φωτιά ο Ζβέρεφ

Οι οκτώ καλύτεροι παίκτες της σεζόν θα μονομαχήσουν 15-22 Νοεμβρίου στο Τορίνο και εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ότι ο επικεφαλής του δεύτερου γκρουπ (Ivan Lendl Group), ο Κάρλος Αλκαράθ, έπεσε στα μαλακά.
Συγκεκριμένα, ο 23χρονος Ισπανός έχει μαζί του τους Ντανίλ Μεντβέντεφ, Φλάβιο Κομπόλι και Φράνσις Τιάφοου, ενώ ο Νο.1 του ταμπλό Σάσα Ζβέρεφ θα παλέψει για τις δύο πρώτες θέσεις του Group McEnroe Group με τους Μπεν Σέλτον, Αρτούρ Φις και Ραφαέλ Χόδαρ.
Ο Γερμανός θα ξεκινήσει την προσπάθειά του απέναντι στον Χόδαρ και ο Κάρλος θα παίξει με τον Τιάφοου.
Ο κάτοχος του τίτλου Γιάνικ Σίνερ, θυμίζουμε, είναι εκτός διοργάνωσης λόγω τραυματισμού.
The 2026 #NittoATPFinals groups are set! 🚨 Who advances into the semi-finals? 👇 https://t.co/ifiX6TbrIy— ATP Tour (@atptour) November 12, 2026