Τρίτος ο Αντετοκούνμπο στην λίστα με τους πιο εμπορικούς αθλητές για το 2026

Ο Λούις Χάμιλτον έχασε την θέση του ως ο πιο εμπορικός αθλητής του κόσμου το 2026, από την Αρίνα Σαμπαλένκα. Στο top-5 βρίσκεται πλέον και ο «δικός μας» Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Τι κι αν βρισκόταν στην κορυφή το 2025; Ο Χάμιλτον κατρακύλησε στην 22η θέση των πιο εμπορικών αθλητών το 2026, μαζί με τους Νειμάρ και Βινίσιους Τζρ. Από την Formula 1 τον ξεπέρασε φέτος ο και Λεκλέρ, όντας 9ος από την περσινή 25η θέση.

Όσο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, βρίσκεται στο Top-5, και είναι μάλιστα τρίτος! Λίγο η σταθερά καλή του απόδοση, λίγο η μεταγραφή στους Χιτ, o Greek Freak βρίσκεται πλέον στα πολύ ψηλά της λίστας των πιο εμπορικών αθλητών, με εκλεκτή συντροφιά.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το Top-5, η Αρίνα Σαμπαλένκα καταλαμβάνει φέτος την πρώτη θέση, μπροστά από την Κινέζα σκιέρ Αιλίν Γκου, τον τρίτο Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Έρλινγκ Χάαλαντ, και τον Κάρλος Αλκαράθ.

Οι Αμερικανοί αθλητές αποτελούν το 32% των 150 κορυφαίων, ενώ οι Βρετανοί και οι Ινδοί αθλητές ακολουθούν με 7,3% της συνολικής κατάταξης. Το ποδόσφαιρο έχει 33 αθλητές στη λίστα και μερίδιο 22%, ενώ οκτώ εκπρόσωποι του μηχανοκίνητου αθλητισμού (5,3%) το κατατάσσουν έκτο στη λίστα των αθλημάτων, πίσω από το τένις και το κρίκετ, αλλά μπροστά από το γκολφ και την πυγμαχία.

Πηγή: The Race