Διαρκής Επιτροπή Άρνησης Βασικών δικαιωμάτων

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τα αδιανόητα κι όμως αληθινά που συνέβησαν πριν και μετά την αψεγάδιαστη παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού στο Καυταντζόγλειο και την επίσης άψογη συμπεριφορά και των οπαδών του Ηρακλή.

Το φωνάζω εδώ και καιρό στην διαδικτυακή εκπομπή μου στο FoxBet: Το γήπεδα έχουν κατασκευαστεί για να πηγαίνει ο κόσμος σε αυτά, όχι για να υπάρχουν άδεια καθίσματα με... ντεκόρ τις κάμερες. Και πως όσο εξακολουθεί να υφίσταται η περιβόητη "απαγόρευση μετακίνησης φιλοξενούμενων οπαδών" στην πλειονότητα των αγώνων (κυρίως, φυσικά, των "μεγάλων" ομάδων) ο αθλητισμός και η δημοκρατία μας θα είναι τραυματισμένη.

Πανηγυρίζουν οι κυβερνώντες, οι Υπουργοί και όχι μόνο, ότι με τον νέο αθλητικό νόμο δεν υπάρχουν επεισόδια στα γήπεδα. Πηγαίνουν στις κληρώσεις και κομπάζουν για την... αύξηση των εισιτηρίων. Ολα αυτά όμως είναι κάτι λιγότερο από τη μισή αλήθεια.

Οσο εξακολουθεί η απαγόρευση δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μετρήσουμε και να μάθουμε την πραγματικότητα. Το κυριότερο είναι ότι μεγαλώνουν γενιές Ελλήνων φιλάθλων οι οποίες πιστεύουν ότι η απαγόρευση είναι "θεσμός" και πως ήταν έτσι από τη... δημιουργία του ελληνικού κράτους: ότι δηλαδή δεν "δικαιούσαι" να πας σε γήπεδο αντιπάλου για να χαρείς την ομάδα σου. Αδιανόητα πράγματα για όσους ζήσαμε τις εποχές -δεν είναι, δα, και έναν αιώνα πίσω- όπου το ΟΑΚΑ γέμιζε με 80.000 Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, ΑΕΚτζήδες, ΠΑΟΚτσήδες, όλους μαζί χωρίς κενές θέσεις σε ντέρμπι, ακόμη και σε μέρες αδιανόητης κοινωνικής αναταραχής, όπως ήταν πχ το σκάνδαλο Κοσκωτά με τελικό ασύλληπτης αντιπαλότητας.

Υποστηρίζω εδώ και καιρό, μαζί μου πολλοί ακόμη, ότι πρέπει να δοθεί η ευκαιρία, η δυνατότητα, στους οπαδούς και στις ΠΑΕ/ΚΑΕ να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δηλαδή να αρθεί το μέτρο της απαγόρευσης. Κι αν πετάξουν την ευκαιρία στα σκουπίδια, τότε ναι, να μην το ξανασυζητήσουμε ποτέ. Απαγόρευση μετακίνησης οπαδών μέχρι να βγάλει ο ήλιος κέρατα.

Δεν γίνεται όμως να συμφωνούν οι ΠΑΕ, να συμφωνούν για ένθεν κακείθεν φιλοξενία οι οπαδοί δύο ομάδων, αλλά το κράτος και οι εκφραστές του να είναι κάθετα αντίθετοι. Κι όταν αυτοί οι οπαδοί τους εκθέτουν -τους ρεζιλεύουν επί της ουσίας- με την άψογη συμπεριφορά τους να έρχονται οι κρατικοί φορείς και να ξεκινούν... έρευνα απειλώντας με ποινές!!!

Οσα συνέβησαν πριν και μετά το παιχνίδι Ηρακλής - Παναθηναϊκός έχουν δημιουργήσει ένα ντροπιαστικό σπιράλ, όχι από την πλευρά ομάδων και οπαδών. Είχαν συμφωνήσει Θεσσαλονικείς και Αθηναίοι για ανταλλαγή φιλοξενίας. Οι δύο ΠΑΕ το ίδιο. Κι όμως. Η ΔΕΑΒ πίεζε όλη την προηγούμενη εβδομάδα τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση να μην δεχτεί. Ανάλογα αρνητική ήταν και η στάση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (δεν ήταν η πρώτη φορά άλλωστε). Τελικά ο Υπουργός πείστηκε και υπέγραψε την Παρασκευή, μόλις δύο ημέρες πριν το ματς και με εισιτήρια να έχουν ήδη πουληθεί, την σχετική απόφαση. Πείστηκε ότι "πρέπει να φυλάει τα νώτα του αλλιώς αν συνέβαινε κάτι σε εκείνον θα έριχναν την ευθύνη". Η... παράλογη "λογική" ενός κράτους που θεωρεί ότι η απαγόρευση είναι αρχή της δημοκρατίας!

Να θυμίζω σε ΟΛΟΥΣ πως ούτε χούντα έχουμε ούτε... covid για να κλείσουν τον κόσμο στα σπίτια του. Ελεύθεροι πολίτες είμαστε και μπορούμε να ταξιδέψουμε από μία πόλη της χώρας σε μία άλλη. Εκτός αν μόνο ο Βόλος έχει κριθεί ότι μπορεί να φιλοξενήσει έως και 20.000 οπαδούς ΚΑΘΕ άλλης ομάδας δίχως να συμβεί το παραμικρό!

Παρά τη "διοικητική πράξη", οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή είχαν συνεννοηθεί, οι πράσινοι πήραν μεμονωμένα εισιτήρια, πήγαν στη Θεσσαλονίκη, δεν συνέβη ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ στους δρόμους και μάλιστα έφτασαν στο γήπεδο με την διακριτική συνοδεία της αστυνομίας (Ναι, της ίδιας που είχε... εισηγηθεί αρνητικά στον κ. Βρούτση!). Μπήκαν στο γήπεδο, αρχικά και μαζί με φίλους του Ηρακλή, δεν συνέβη επίσης το παραμικρό, εν συνεχεία τους παραχωρήθηκε μια ολόκληρη θύρα, είδαν την ομάδα τους, πανηγύρισαν και έφυγαν χωρίς πάλι να γίνει οτιδήποτε.

Το ίδιο και οι οπαδοί του "Γηραιού". Η ομάδα τους έχασε με πέναλτι στο 94ο λεπτό, είδαν τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να πανηγυρίζουν, αλλά δεν είχαν ούτε παραβατική... αναπνοή. Επιβεβαιώνοντας πως όταν οι οπαδοί ΘΕΛΟΥΝ δεν συμβαίνει τίποτε. Κάτι που έχουμε διαπιστώσει όταν οι οπαδοί των ελληνικών ομάδων ταξιδεύουν για ματς στο εξωτερικό. Ισως γιατί εκεί γνωρίζουν ότι έχουν να κάνουν με κανονικά κράτη, τα οποία δεν... παίζουν με την παραβατικότητα. Αλλά και δεν λειτουργούν με τον μόνιμο βούρδουλα των απαγορεύσεων. Θέλουν γεμάτα γήπεδα με οπαδούς όλων των ομάδων.

Κι αφού πέρασαν όλα τούτα έρχεται η ΔΕΑΒ να ανοίξει "φάκελο έρευνας" για καταλογισμό ευθυνών επειδή η "διοικητική πράξη" έγινε κουρελόχαρτο... στην πράξη! Και αυτή τη στιγμή με βάση το νόμο Γερουλάνου, φτάσαμε στο σημείο να κινδυνεύει ο γηπεδούχος Ηρακλής να τιμωρηθεί με πρόστιμο από 50.000 έως και 500.000 ευρώ. Αδιανόητα πράγματα.

Εχει απόλυτο δίκιο η ΠΑΕ Ηρακλής στην επιστολή της προς τον Γιάννη Βρούτση. Και η επιχειρηματολογία είναι απολύτως λογική.

Η ΔΕΑΒ δυστυχώς έχει εξελιχθεί σε... ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ φίλαθλων ποδοσφαιρικών δικαιωμάτων. Από κοντά και οι κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις.

Το κράτος έβαλε (σωστά) κάμερες στα γήπεδα, καθιέρωσε (σωστά) την ταυτοπροσωπία, ο κόσμος το αποδέχτηκε παρά την ταλαιπωρία με τα εισιτήρια καθώς αντιλήφθηκε τα "πρέπει" για την προστασία των αθλητικών χώρων, όμως καιρός είναι να σταματήσουν οι απαγορεύσεις επειδή οι φορείς αρνούνται (ή φοβούνται) να λειτουργήσουν με βάση τις αρχές της δημοκρατίας.

Το ξαναλέω: δώστε τη δυνατότητα σε οπαδούς και ομάδες να πάρουν την "ευθύνη" στα χέρια τους. Μόνο τότε θα μάθετε, στην πράξη, αν έχουν ωριμάσει οι περιβόητες "συνθήκες" που σαν καραμέλα χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια.

Και ας περιοριστεί επιτέλους η "αυθαίρετη εξουσία". Ο ρόλος της ΔΕΑΒ είναι η "αντιμετώπιση της βίας". Είδαν καμιά... βία στο παιχνίδι Ηρακλής-Παναθηναϊκός; Μην τρελαθούμε κιόλας...